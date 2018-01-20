Buzağı Ölümleri Engellenecek Ette İthal Alımlar Azalacak
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Buzağı Ölümleri Engellenecek Ette İthal Alımlar Azalacak


Buzağı Ölümleri Engellenecek Ette İthal Alımlar Azalacak
Buzağı Ölümleri Engellenecek Ette İthal Alımlar Azalacak Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-20 Saat: 15:40:43
Anasayfa İthalat&İhracat Buzağı Ölümleri Engellenecek Ette İthal Alımlar Azalacak

Buzağı ölümlerinin önüne geçilmesiyle ette ithal alımlara engel olunacağını belirten Baydar, 2018'in sektör temsilcileri için buzağı senesi olacağını ifade etti.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı Yunus Baydar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın Türkiye'nin et ithal alan konumdan et ihraç eden konuma geleceğine yönelik açıklamalarda bulunduğunu anımsattı. Baydar, Fakıbaba'nın yaptığı bu açıklamalarının çiftçileri sevindirdiğini aktardı. 

Doğu Anadolu Yeterli Potansiyele Sahip 

Türkiye'nin potansiyelinin farkında olduklarına işaret eden Baydar, Bakan Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın Türkiye'deki üreticilerin yaşadığı sıkıntıların farkında olduğunu dile getirdi. Ette ithal alımda ülke olarak iyi bir seviyeye düşüleceğini öngören Baydar, Türkiye'nin et ve canlı hayvan ithal alan ülke konumundan ihraç eden konuma geleceğine inandıklarını belirtti. Baydar, Türkiye'nin donanım, kabiliyet ve potansiyele sahip bir ülke olduğunu ve Anadolu'nun her yerinin farklı bir değere sahip olduğunu aktardı. 

Türkiye'nin ilerleyen süreçte et ithal alan değil, et ihraç eden ülke konumuna geleceğini belirten Baydar, bu aşamada ülkeye üreticinin de fayda sağlayacağına işaret etti. Doğu Anadolu'nun kuzeyinde bulunan Ardahan, Artvin, Kars, Erzurum, Ağrı ve Iğdır gibi şehirlerin dahi ülkenin et ihtiyacını karşılayabilecek ügce sahip olduğuna dikkat çeken Baydar, bu potansiyelin gelecek senelerde değerlendirileceğini belirtti. 

Bu sene üreticilere yapılacak desteklerle üreticinin daha verimli çalışma sürecine geçeceğini ifade eden Baydar, 2018'in endileri için buzağı senesi olacağını belirtti. Buzağı ölümlerinin engellenmesiyle ithal etin önüne geçileceğine dikkat çeken Baydar, birliğin az buzağı ölümü için çeşitli çalışma ve bilgilendirme toplantıları düzenlediklerini dile getirdi. Türkiye'de ithal alınan hayvan sayısından daha fazla buzağının öldüğünü bildiren Baydar, buzağı ölümlerinin önüne geçilmesiyle üretilecek et oranını artırmayı hedeflediklerini vurguladı. 

Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan Yunus Baydar Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Buzağı Et İthalat
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