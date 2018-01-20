Başkent’in gözde yerleşim yerlerinden Beytepe’de hayata geçirilen Duru Beytepe, kaliteli yaşamın anahtarını sunuyor. Toplamda 47.276 m2’lik arazi üzerine kurulan ve 484 daireden oluşan proje, bünyesinde barındırdığı çocuk oyun alanları, sosyal yaşam alanları ve sağlıklı yaşam alanları ile fark yaratıyor. 484 konuttan oluşan Duru Beytepe, arazi büyüklüğünün yüzde 84’lük kısmının yeşil alan ve peyzaj alanlarına ayrıldığını kaydeden Tona Yapı Safe İnşaat Ortaklığı İcra Kurulu Başkanı İlhan Erdal “2+1’den 5+1’e kadar sunmuş olduğumuz konut seçeneklerimiz ile vatandaşlarımıza kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Modern yaşamın yansımaları projede kusursuzca detaylandırılırken aynı zamanda da doğanın huzur veren yapısı ile birlikte vatandaşlarımızın ilgisine sunulmuş oluyor” ifadelerini kullandı.

Çocuk Oyun Alanları ile Sevdikleriniz Güvende

Konseptinde barındırmış olduğu oyun alanları ile mahalle kültürünü yaşatmaya çalıştıklarının altını çizen İlhan Erdal, bu sayede çocukların sosyal bireyler olarak yetişebildiklerini belirtti. Erdal, sözlerine şöyle devam etti: “ Projede yer alan Çocuk Oyun Alanları, Ağaç Ev, Güneş Meydanı, Satranç Meydanı, Çocuk Plajı, Evcil Hayvan Bahçesi ve Kuş Evleri, Meyve Bahçeleri, Su Parkuru, Adrenalin ve Denge Parkuru ile çocuklarımıza doğal oyun alanları sunuyoruz. Siesta Köşesi ile ise; hem çocuklara hem de ailelere doğanın içinde dinlenebilecekleri alanlar oluşturuyoruz. Projede yer alan sosyal donatı alanlarının dışında planlanan kütüphane ve etüt merkezi çocukların bireysel yeteneklerini geliştirebilmesine imkân sağlamayı hedefliyoruz”

Sosyalleşmek Artık Bir Adım Uzağınızda

İlhan Erdal, Duru Beytepe’de kusursuzlukla tasarlanan, günün yorgunluğu ile stresinin atılabileceği sosyal aktivite alanlarının da olduğunu anlatarak “Yazlık Sinema ile nostalji rüzgarını yakalarken, Organik Hobi Bahçesi, Terapi Bahçeleri, Aromatik Bahçeler, Çim Amfi, Hobi Bahçesi alanlarında ise keyifle vakit geçirebileceğiniz alanlar oluşturduk. Bu alanları planlarken aynı zamanda evinize gelecek olan misafirlerinizi keyifle ağırlayabileceğiniz, toplantı odalarını ve davet salonlarını da unutmadık” dedi.

Spor Doğa İle Birleşiyor

Her detayında kalitesi ile fark yaratan Duru Beytepe, sağlıklı yaşama önem verenler için özel olarak tasarlanan doğa alanları ile de dikkat çekiyor. Açık ve kapalı spor alanları seçenekleri ile konut sahiplerinin karşısına çıkan Duru Beytepe, basketboldan futbola, tenisten bisiklet parkuruna kadar bir çok olanağı da kullanıcılar ile buluşturuyor. Yürüyüş, koşu ve bisiklet yolu seçeneklerinin doğa ile iç içe spor yapma imkanı sunduğunu belirten İlhan Erdal “ Yüzme havuzu, masa tenisi salonu, fitness center, spa merkezi ve açık hava spor alanları kalabalıktan uzakta kendisine zaman ayırmak isteyenleri keyifli bir yolculuğa çıkarıyor” dedi.