Maliye Bakanlığı'nın elde ettiği veriler kapsamında, 2017 senesinde 670 milyar 749 milyon 611 bin lira vergi tahakkuk edildi. Bu verginin yüzde 79.9'luk bölümü 536 milyar 47 milyon 658 bin liraya eşdeğer gelerek, sene içinde tahsilatı yapıldı. Bu sayede 2017 senesi "Bütçe Kanunu B Cetveli"nde öngörülen 511 milyar 85 milyon 194 bin lira değerindeki vergi geliri hedefinin üstünde bir vergi geliri elde edildi.

Gelir Vergisinde Hedeflenen Tutar 10 Milyar Lira Aşıldı

Bahsedilen tahsilat tutarının 165 milyar 304 milyon 96 bin lira tutarındaki kısmı gelir, kar ve sermaye kazançları üstünden elde edilen vergilerden oluşurken, bu kalemler içinde tespit edilen 155 milyar lira tutarındaki hedef 10 milyar lira geçildi. Bu vergiler içinde, gelir vergisinde 144 milyar 894 milyon 101 bin lira tahakkuk belirlenirken, sene içinde 112 milyar 398 milyon 675 bin lira tutarında tahsilat yapıldı.