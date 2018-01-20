Türkiye'nin Vergi Geliri Hedefi Aşıldı!
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Türkiye'nin Vergi Geliri Hedefi Aşıldı!


Türkiye'nin Vergi Geliri Hedefi Aşıldı!
Türkiye'nin Vergi Geliri Hedefi Aşıldı! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-20 Saat: 15:59:08
Anasayfa Eko Gündem Türkiye'nin Vergi Geliri Hedefi Aşıldı!

Türkiye'de 2017 senesinde 536 milyar lira tutarında vergi tahsilatı yapılmıştı. 2017 senesine yönelik 511 milyar lira tutarında vergi geliri hedefi ise geçildi.

Maliye Bakanlığı'nın elde ettiği veriler kapsamında, 2017 senesinde 670 milyar 749 milyon 611 bin lira vergi tahakkuk edildi. Bu verginin yüzde 79.9'luk bölümü 536 milyar 47 milyon 658 bin liraya eşdeğer gelerek, sene içinde tahsilatı yapıldı. Bu sayede 2017 senesi "Bütçe Kanunu B Cetveli"nde öngörülen 511 milyar 85 milyon 194 bin lira değerindeki vergi geliri hedefinin üstünde bir vergi geliri elde edildi.  

Gelir Vergisinde Hedeflenen Tutar 10 Milyar Lira Aşıldı 

Bahsedilen tahsilat tutarının 165 milyar 304 milyon 96 bin lira tutarındaki kısmı gelir, kar ve sermaye kazançları üstünden elde edilen vergilerden oluşurken, bu kalemler içinde tespit edilen 155 milyar lira tutarındaki hedef 10 milyar lira geçildi. Bu vergiler içinde, gelir vergisinde 144 milyar 894 milyon 101 bin lira tahakkuk belirlenirken, sene içinde 112 milyar 398 milyon 675 bin lira tutarında tahsilat yapıldı.  

Kurumlar vergisinden elde edilen gelir için ise 46 milyar lira tutarında hedef belirlenmişti. Bu vergi tahsilat hedefi yüzde 14 oranında geçildi ve 52 milyar 905 milyon 421 bin lira düzeyinde gerçekleşti. Mülkiyet üstünden elde edilen vergi gelirlerinde tahakkuk tutarı geçtiğimiz sene 17.3 milyar lira olarak belirlenirken, bu tutarın yalnızca 11.5 milyar liralık bölümü tahsil edildi. Bahsedilen vergi kalemi arasında bulunan veraset ve intikal vergisi tahsilatı 717 milyon lirayı geçti. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)'de sene içinde tahakkuk eden 15 milyar 978 milyon 11 bin liranın yüzde 68'ine eş değer olan 10 milyar 824 milyon 684 bin liralık bölümü tahsil edildi. Bu tahsilat tutarı MTV için belirlenen 11.3 milyar liralık hedefin aşağısında kaldı.  

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