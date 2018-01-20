Coğrafi İşaretli Ürünlerde Amblem Kullanmak Zorunlu
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Coğrafi İşaretli Ürünlerde Amblem Kullanmak Zorunlu


Coğrafi İşaretli Ürünlerde Amblem Kullanmak Zorunlu
Coğrafi İşaretli Ürünlerde Amblem Kullanmak Zorunlu Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-20 Saat: 16:24:55
Anasayfa Eko Gündem Coğrafi İşaretli Ürünlerde Amblem Kullanmak Zorunlu

Coğrafi işaretli olan ürünlerde amblem kullanımı zorunlu oldu.

Coğrafi işaretlerde artık amblem kullanımı zorunlu hale geldi. Konu hakkındaki açıklamalarını yazılı olarak yapan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, coğrafi işareti bulunan ürünlerin üretimini yapanların, satışını ya da pazarlamasını gerçekleştirilenlerin ürün veya ambalaj üstünde, ürünlerin tescilli olduğunun anlaşılmasını sağlayacak olan amblemi kullanmaları gerektiğini belirtti. 

Fikine portakalarının coğrafi işaretini gösteren amblemin portakalların kasalarının üstünde görülebilir bir biçimde uygulanabileceğini dile getiren Özlü, devrek bastonunun gıda ürünü olmamasından dolayı amblemin direkt olarak ürün üstüne yapıştırılabileceğini belirtti. 

Amblemler Bazı Durumlarda Ambalaj Üstüne Yapıştırılabilir

Bunların yanı sıra söz konusu amblemin ürünlerin üstlerine teker teker yapıştırılmasının maliyet oluşturması, ürün kalitesini bozması ya da boyutu bakımından mümkün olmaması durumlarında ise amblemin ambalaj paketleri üstüne yapıştırılabileceğini söyleyen Özlü, amblemin kullanıldığı durumlarda kolay bir şekilde görülmesi gerektiğini vurguladı. 

Amblemlerin coğrafi işaretli ya da geleneksel ürün ismini kullananlar tarafından Türk Patent'in resmi internet sitesi üstünden temin edileceğini dile getiren Özlü, yönetmelikte belirtilen esaslara uygun bir biçimde kullanılacağını söyledi. Uygulama kapsamında tescil sisteminin güçlendirildiğine dikkatleri çeken Özlü, bu sayede Türkiye'nin ve yöresel değerlerin markalaşabilmesine, uluslararası çerçevede marka oluşturulabilmesine, ülke turizmine ve kalkınmaya katkı sağlanacağını ifade etti. 

Uygulama Hem Üreticilere Hem Tüketicilere Fayda Sağlayacak

Öte yandan Bakan Faruk Özlü, coğrafi işareti bulunan ürünlerin üreticilerine taklitçilik karşısında koruma sağlayan uygulamanın bunun yanı sıra tüketicilere amblemi bulunan ürünlerin tescilli olduğunu göstermede ve bu sayede ürünlerin kalitelerine güven duyarak almalarında hizmet edeceğine dikkatleri çekti. 

Bakan Özlü ayrıca, halihazırda toplam 315 tescilli coğrafi işaret bulunduğunu ve incelemeleri süren 385 başvurunun olduğunu sözlerine ekledi.

Coğrafi İşaret amblem Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Faruk Özlü
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