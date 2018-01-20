Amerika Birleşik Devletleri Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) 3 farklı sanal para işlemi gerçekleştiren şirkete yönelik müşterilerini dolandırdıkları iddiası çerçevesinde dava açıldığını belirtti.

3 Şirket İçin Dava Açıldı

Arynews'de yer edinen bir haber doğrultusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin vadeli işlem piyasalarına yönelik denetlemeler gerçekleştiren otorite ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu, bahsi geçen 3 şirketten 2'sinin Bitcoin ve diğer sanal para birimleri işlemlerine dahil olduğunu, Cabbage Tech Corp. ticari isimli ve Coin Drop Markets ismi ile işlem gerçekleştiren bir şirketin de sanal para uzmanlığı karşısında müşterilerinden para aldığını ancak söz konusu hizmeti hiç bir şekilde vermediğini gerekçe göstererek dava açıldığını ifade etti.

Ayrıca New York Bölge Mahkemesi'nin veriler doğrultusunda dava açılan şirketlerden bir diğerinin ise merkezi İngiltere'de yer alan Enterpreneurs Headquarters Ltd olduğu belirtiliyor. Söz konusu şirketin 600'den fazla sayıda yatırımcıdan toplam olarak 1.1 milyon dolar tutarında Bitcoin'i isteyip, diğer müşterilerin işlemlerini finanse ettiği ve bu çerçevede bir saadet zinciri oluşturduğu iddialar arasında bulunuyor.

Kötü Niyetli Kişilere Fırsat Doğdu

Öte yandan ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu'nun direktörü olarak görev yapan McDonald ise konu hakkında açıklamalarda bulunarak, sanal para birimi Bitcoin'e ve diğer kripto paralara yönelik hızlı bir şekilde artış gösteren kamuoyunun ilgisinin, niyeti kötü olan kişiler karşısında yeni fırsatlar sunduğunu dile getirdi. Ayrıca bahsi geçen soruşturma haberlerinden sonra Coin Drop Markets'in internet sitesinin ise kaldırıldığı ifade edildi.