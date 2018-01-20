Euro En Fazla Getiri Sağlayan Yatırım Aracı Oldu!
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Euro En Fazla Getiri Sağlayan Yatırım Aracı Oldu!


Euro En Fazla Getiri Sağlayan Yatırım Aracı Oldu!
Euro En Fazla Getiri Sağlayan Yatırım Aracı Oldu! Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-20 Saat: 17:09:30
Anasayfa Altın&Döviz Euro En Fazla Getiri Sağlayan Yatırım Aracı Oldu!

Bu hafta yatırım araçları içerisinden yatırımcılarına en çok kazandıran Euro oldu.

Bu hafta Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinin ortalama olarak yüzde 0.44 oranında, euronun yüzde 1.91 oranında ve altının ise yüzde 1.43 oranında değer kazandığı belirtildi. 

BIST 100 endeksinin, bu hafta içerisinde en yüksek puan olarak 117.758.90 seviyesini gördüğü, en düşük puan olarak 11.107.40 seviyesini gördüğü ve haftayı ise bir önceki haftanın kapanış puanına oranla yüzde 0.44 seviyesinde bir artış yaşayarak 115.147.06 puan ile tamamladığı ifade edildi.

Altın Yatırımcısının da Yüzü Güldü

İstanbul Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatının ise yine bahsi geçen hafta baz alındığında yüzde 1.43 seviyesinde artış yaşayarak 163.20 TL'ye ulaştığı bildirildi. Bunun yanı sıra Cumhuriyet altının satış fiyatının ise yüzde 1.49'luk oranda bir değer kazancıyla 1.092 TL seviyesine yükseldiği belirtildi. Geçtiğimiz haftanın sonunda 264 TL seviyelerinde bulunan çeyrek altının satış fiyatının ise hafif bir yükselme göstererek 267 TL seviyesine ulaştığı ifade edildi. 

Bu hafta içerisinde yatırımcısını en fazla sevindiren yatırım aracı Euro oldu. Haftalık bazda 1.91 oranında değer kazancı yaşayan euro 4.6520 TL seviyesine yükseldi. Dolar kuru ise 0.93 oranında bir artışla birlikte 3.8020 TL seviyesini gördü. 

Yatırım Fonlarında Lider Hisse Senedi Fonları

Yine söz konusu dönem baz alındığında bireysel emeklilik fonlarının yüzde 0.22 seviyesinde değer kazandığı, yatırım fonlarının yüzde 0.29 seviyesinde değer kazancı yaşadığı belirtilirken, kategorilerine göre dağılıma bakıldığında ise yatırım fonlarının arasında yatırımcılara en çok kazandıranın yüzde 1.04 değer kazancıyla birlikte hisse senedi fonları olduğu gözlemlendi. 

Öte yandan Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda ağırlıklı ortalamalar doğrultusunda çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık bazlı net getirilerinin yüzde 0.15 seviyesi ila yüzde 0.25 seviyesi arasında gerçekleştiği belirtildi. 

Borsa İstanbul Amerikan Doları Euro Türk Lirası lira
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