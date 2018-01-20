Türkiye İstatistik Kurumu'ndan elde edilen bilgiler doğrultusunda süs bitkileri üretiminde geçtiğimiz sene, bir önceki seneye oranla yüzde 7 artış göstererek 1 milyar 619 milyon 28 bin seviyesine ulaşıldı.

2017 senesinde üretimi yapılan süs bitkilerinin yüzde 64.9'a karşılık gelen 1 milyar 50 milyon 585'lik bölümünü kesme çiçeklerin oluşturduğu ifade edildi. Kesme çiçekteki üretimin ise bir önceki seneyle karşılaştırıldığında yüzde 1.2 arttığı belirtildi. Diğer süs bitkilerinin 568 milyon 443 bin adetlik üretim ile süs bitkilerinin yüzde 35.1'lik bölümünü kapsadığı ve bir önceki seneye kıyasla üretimin yüzde 19.5 arttığı ifade edildi.

Üretimi Yüzde 504 Arttı

Bahsi geçen dönem içerisinde süs bitkilerinde en fazla üretim artışının ise orkide de gözlemlendiği dile getirildi. Orkide üretiminin aynı dönemler karşılaştırıldığında yüzde 504.1 artış yaşayarak 1 milyon 625 bin seviyesine ulaştığı tespit edildi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan SÜSBİR'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar, ülke genelindeki orkide üretiminin senelik bazda yaklaşık olarak 6 milyon olduğuna vurgu yaptı. 10 sene önce ülkede orkide üretimi bulunmadığına dikkat çeken Dündar, 6 sene öncesinde Adana'da gerçekleştirilen bir yatırım ile senelik 300 bin adet üretime başlandığını belirtti.

Fiyatı 25 TL'den Başlıyor

Yakın bir zaman diliminde orkide üretiminin 3 milyona yükselmesini beklediklerine değinen Dündar, önümüzdeki senelerde ihtiyacın tümünün yurt içinde üretilebileceğini ifade etti. Orkidenin dünya genelinde en fazla tercih edilen süs bitkileri arasında olduğunu söyleyen Dündar, ülke genelinde orkidenin perakende fiyatının 25 TL'den başladığını sözlerine ekledi.

Orkide üretiminin oldukça fazla çaba gerektirdiğini belirten Dündar, süs bitkilerinin arasında en fazla süreye ihtiyaç duyan bitkinin orkide olduğunu ve bir orkidenin yetişmesi için üç sene gerektiğini aktardı.