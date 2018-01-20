Sakarya'ya bağlı Erenler ilçesinde, üretim hacmi bakımından Avrupa'nın en büyük tesisi olarak nitelendirilen tesiste, senelik bazda 50 bin civarında üretim yapan TürkTraktör'ün, bahsi geçen üretimlerin yüzde 25'lik bölümünü ihraç ettiği ifade edildi.

Traktör üretimi konusunda 64 senelik geçmişe sahip olan ve otomotiv sektöründe hizmet veren ilk üretici niteliğini taşıyan TürkTraktör, Ankara'da yer alan fabrikasına ek olarak, 2014 senesinde Sakarya'da ikinci bir fabrikayı faaliyete soktu.

Son 11 senelik zaman dilimi içerisinde satışı yapılan her 2 traktörden birinde adını duyuran TürkTraktör'ün üç markanın üretimini yaptığı biliniyor. Ayrıca 1979 senesinde ihracata başlayan şirketin, şu anda 130'u aşkın ülkeye traktör gönderimi sağladığı ifade ediliyor.

Traktör İhracatının Yüzde 87'si TürkTraktör'ün

2017 senesinin sonunda ükenin toplam traktör ihracının yüzde 87'sini gerçekleştirdiği belirtilen şirketin, bu zamana kadar tesislerin 850 binden fazla traktör ürettiği biliniyor. Ayrıca Türk mühendisler tarafından geliştirilen yerli traktör motorunun üretiminin de sağlandığı dile getirilirken, 2017 senesinin sonu itibariyle 490 binin üstünde motor üretimi yapan fabrikanın, motorun yanında transmisyon ve krank üretimi gerçekleştirdiği de biliniyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan TürkTraktör'ün Genel Müdürü Marco Votta, şirketin köklü bir geçmişinin olduğunu belirterek, şirketin 1954 senesinde kurulduğunu dile getirdi. 2014 senesinde ise ikinci fabrikanın Sakarya Erenler'de açıldığına dikkatleri çeken Votta, söz konusu fabrikanın üretim hacmi bakımından Avrupa'da en büyük olduğunu ifade etti.

130'dan Fazla Ülkeye İhracat

TürkTraktör'ün ilk ihracatını 1979 senesinde gerçekleştirdiğine değinan Votta, içinde bulunduğumuz zaman diliminde 130'dan fazla ülkeye ihracat yaptıklarını vurguladı. 2017 senesinde üretimi yapılan traktörlerin yüzde 25'lik oranının ihracatının gerçekleştirildiğine dikkatleri çeken Votta, bahsi geçen dönemde 50 bin traktör üretildiğinden bahsetti.

Öte yandan Sakarya'da bulunan fabrikada dahil olmak kaydıyla şirketin bünyesinde 3 binden fazla kişinin istihdam edildiğine dikkatleri çeken Votta, son dönemlerde tarım sektörünün istikrarlı bir hal aldığını belirtti.