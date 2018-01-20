Nobel Ödüllü Ekonomist: Olası Sonuç Bitcoin'in Çöküşü
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Nobel Ödüllü Ekonomist: Olası Sonuç Bitcoin'in Çöküşü


Nobel Ödüllü Ekonomist: Olası Sonuç Bitcoin'in Çöküşü
Nobel Ödüllü Ekonomist: Olası Sonuç Bitcoin'in Çöküşü Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-20 Saat: 18:26:25
Anasayfa Eko Gündem Nobel Ödüllü Ekonomist: Olası Sonuç Bitcoin'in Çöküşü

Nobel ödüllü ekonomist olan Shiller'da Bitcoin'e karşı uyarılarda bulundu.

Son dönemlerde kripto paralar hakkında uyarılar gelmeye devam ediyor. Bu uyarılara bir yenisi ise Nobel ödülü bulunan ekonomist Robert Shiller'den geldi. Sanal para birimi Bitcoin, fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar sebebiyle bütün gözleri üstüne çekmiş durumda. CNBC'ye açıklamalarda bulunan ekonomist Robert Shiller, toplumun fiyatlar bakımından bir uzlaşmaya varmadığı müddetçe sanal para birimi Bitcoin'in asıl değerine sahip olamayacağını iddia etti.

Altın tarzındaki varlıkları insanların yatırım aracı olarak değerlendirmese dahi bir fiyatlarının olduğuna dikkat çeken Shiller, içinde bulunulan durumun kendisine 1640'lı senelerde Hollanda'da meydana gelen Lale Çılgınlığı'nı anımsattığını dile getirdi. 

Bitcoin Adının Unutulması 100 Sene Sürebilir

Hala lale adına para ödediklerini ve bazı durumlarda fazla para verdiklerini dile getiren ekonomist Shiller, sanal para birimi Bitcoin'in tümüyle çöküntüye uğrayabileceğini ve herkesin Bitcoin'i unutabileceğini söyledi. Söz konusu durumu muhtemel bir sonuç olarak nitelendiren Shiller, bu durum yaşanana kadar ise oldukça uzun bir zaman, hatta 100 senenin dahi geçebileceğine vurgu yaptı. 

Öte yandan Bitcoin, 2017 senesinin aralık ayı içerisinde 20 bin dolar seviyesini test etmesinin ardından geçtiğimiz haftalarda oldukça sert düşüşler yaşayarak bir anda ucuzlamaya başlamıştı. Şimdi ise Bitcoin 12 bin 500 dolar seviyelerinde işlem görüyor. 

Lale Çılgınlığı Nedir?

Adı gündemden düşmeyen Bitcoin ile sürekli olarak benzetme yapılan Lale Çılgınlığı, 1636 senesi ila 1637 senesi içerisinde Hollanda'da lale soğanı fiyatlarının hızlı bir şekilde yükselerek, yine hızlı bir şekilde çöküş yaşadığı, bunun sonucunda ise oldukça büyük bir ekonomik krize sebebiyet verdiği döneme verilen isim olarak biliniyor. 

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