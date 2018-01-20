Spot elektrik piyasasında yarın geçerli olacak fiyatlar bugünden belirlendi. Buna göre yarın için spot piyasada bir megavat saatlik elektrik fiyatı en yüksek 203 lira 69 kuruş olacak. En düşük fiyatsa 125 lira 1 kuruştan uygulanacak.

Yarın İçin En Yüksek Fiyat Saat 13.00’da Uygulanacak

Yarın için belirlenen fiyatlara göre bir megavat saatlik elektrik fiyatının en yüksek olduğu saat 13.00 olarak kaydedildi. En düşük fiyatın uygulanacağı saat ise 2 oldu.

Spot elektrik piyasasında bugünün fiyatları ise şöyle oldu. Bir megavat saatlik elektriğin bugünkü en yüksek fiyat seviyesi 216 lira 32 kuruştan işleme alındı. En düşük fiyatsa 125 lira 1 kuruş oldu.

Dün ve bugünkü fiyatlar karşılaştırıldığında elektrik fiyatlarının yatay bir seyir izlediği görüldü. Dün uygulanan en yüksek fiyat 217 lira 59 kuruş olmuştu. En düşük fiyatsa 160 lira olarak uygulanmıştı.

Bugünün ve yarının fiyatları karşılaştırıldığında ise uygulanan ve uygulanacak en yüksek fiyatın aşağı yönlü hareket ettiği görüldü. En düşük fiyatsa yatay bir seyir izledi.

İşlem Hacmi Yüzde 5,79 Arttı

Spot piyasasının işlem hacmine ilişkin gelişmeler incelendiğinde, Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi tarafından kayıt altına alınan veriler piyasadaki işlem hacminin azaldığını gösterdi. Verilere göre azalış yüzde 5,79 oldu. Spot elektrik piyasasının gün sonunda ulaştığı toplam işlem hacmiyse 72 milyon 941 bin 921 TL olarak kayda geçti.

Piyasa uzmanlarının yaptığı aritmetik ortalama fiyat hesaplamasına göre, bir megavat saatlik elektriğin aritmetik ortalaması 176 lira 52 kuruş oldu. Ağırlıklı ortalama fiyatıysa 177 lira 37 kuruşa denk geldi.