Fabrikanın Adı Erdoğan’ı Gururlandırdı!
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Fabrikanın Adı Erdoğan’ı Gururlandırdı!


Fabrikanın Adı Erdoğan’ı Gururlandırdı!
Fabrikanın Adı Erdoğan’ı Gururlandırdı! Seda Polat - Tarih: 2018-01-20 Saat: 19:20:33
Anasayfa Yatırım Fabrikanın Adı Erdoğan’ı Gururlandırdı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kütahya’da fabrika açtı. 15 Temmuz Şehitler Seramik Fabrikası’nın açılışına katılan Erdoğan, burada konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kütahya’da fabrika açtı. 15 Temmuz Şehitler Seramik Fabrikası’nın açılışına katılan Erdoğan, burada konuşma yaptı. Kütahya’da açılan bu fabrikanın isminin 15 Temmuz Şehitler Seramik Fabrikası olduğundan dolayı da mutluluk duyduğunu ifade etti.

Fabrikanın inşa aşamasında yapımına katkıda bulunanları tebrik eden Erdoğan, bu fabrikanın üretiminin büyük bir bölümünün ihracata dönük olması gerektiğini ve 150 milyon liralık yatırımla yapılan fabrikanın değerini normalinkinden daha fazla artırdığını dile getirdi.

Namın Yürüsün Türkiye!

Erdoğan ayrıca bu fabrikanın ülkeye kazandırılmasına yardımcı olan Erkan Gürel, Nafi Güral ve NG Grubunun tüm yöneticilerine teşekkür etti. Erdoğan ayrıca fabrikanın inşasında emeği geçen mimardan işçiye herkesi tebrik de etti.

Erdoğan bu fabrikayı Kütahya’nın geleceği için önemli bir adım olarak gördüğünü de söyledi.

Fabrikaya verilen isimden dolayı Erdoğan memnuniyetini ve mutluluğunu sürekli tekrar etti. 15 Temmuz Şehitler Seramik Fabrikası’nın adından dolayı kurucularına da ayrı ayrı teşekkür etti.

Şehitlere böylesine vefa gösteren bir seramik fabrikasına, halkın da sahip çıkacağını ve vefa göstereceğini söyleyen Erdoğan, bu vesileyle de 15 Temmuz’da şehit düşmüş vatandaşlara bir kez daha Allah’tan rahmet dileceğini, gazilere ise sağlık ve afiyet temenni ettiğini dile getirdi.

Erdoğan fabrikadan çıkacak ürünlerin Made İn Turkey olarak diğer ülkelere gönderilecek olmasının anlamının namın yürüsün Türkiye olarak anlaşıldığını dile getirdi.

Türkiye’nin 2023 hedeflerine değinen Erdoğan, bu hedeflere ulaşmak için her şehrin gelişmesine önem verdiklerini dile getirdi. Erdoğan ayrıca her şehrin birer üretim ve istihdam üssü haline getirilmesinin de altını çizdi.    

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