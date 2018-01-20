Elektrik Sektöründe Yeni Bir Uygulama Geliyor!
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Elektrik Sektöründe Yeni Bir Uygulama Geliyor!


Elektrik Sektöründe Yeni Bir Uygulama Geliyor!
Elektrik Sektöründe Yeni Bir Uygulama Geliyor! Seda Polat - Tarih: 2018-01-20 Saat: 19:22:09
Anasayfa Eko Gündem Elektrik Sektöründe Yeni Bir Uygulama Geliyor!

Bakan Albayrak’tan yeni bir uygulamanın açıklaması geldi. Bakan talimatı verdi.

Bakan Albayrak’tan yeni bir uygulamanın açıklaması geldi. Bakan talimatı verdi. Bundan sonra 50 bin kişiyle memnuniyet ölçüleceğini söyleyen Bakan, her ay elektrik dağıtım şirketlerinin kesinti ve arızalara müdahale, bakım onarım ve diğer hizmetlerine ve uygulamasına ilişkin abonelerin memnuniyet düzeyinin ölçüleceğini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, bundan birkaç yıl öncesinde gelen şikayetler yüzünden elektrik dağıtım şirketlerine karne vermeye başlamıştı. Elektrik dağıtım şirketleriyle ilgili gelen şikayet sayısında artış olduğunu söyleyen Bakan, bu alandaki hizmet kalitesini artırmak amaçlı kamuoyu araştırması yaptırmaya başlamıştı. Sonrasında ise elektrik dağıtım şirketlerine karne vermeye başlamıştı.

Yılda Toplam 600 Bin Kişi!

Yapılan bu araştırmaların sonucunda elektrik dağıtım sektöründe sunulan hizmetten duyduğu memnuniyet ya da tepkiyle kayda geçirildiğini söyleyen Albayrak, tüketicilere sunulan anketlerin sonucuna göre abonelere sunulan hizmetten memnun olmadığının ortaya çıkması üzerine, söz konusu şirketlerden müşteri memnuniyeti için gereken adımları hızla atmaları gerektiğini bildirdi.

Yapılan yüz yüze anket uygulamasının genişletildiğini söyleyen Bakan, yapılan anketler doğrultusunda, elektrik dağıtım şirketlerinin kesinti ve arızalara müdahale süresinin ve ayrıca bakım ve onarım uygulamalarına ilişkin olarak abonelerin memnuniyetleri çağrılar ile her ay 50 bin kişinin katıldığı görüşmelerle ölçülecek.

Yılda tam 600 bin aboneye çağrı merkezleri üzerinden ulaşılacağını belirten Bakan, arananlara bölgenin dağıtım şirketi hakkında ne düşündükleri ve abonelerden gelen tepkilerin not edileceğini kaydetti. Bu müşterilere yapılan anketlerin sonuçlarının Enerji Bakanlığı’na iletileceğini söyleyen Bakan, dağıtım şirketlerinin performanslarını gösteren bir unsur olarak değerlendirmeye tabi tutulacak.    

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