Veliler Dikkat! Okul Servisleri İçin Düzenleme!
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Veliler Dikkat! Okul Servisleri İçin Düzenleme!


Veliler Dikkat! Okul Servisleri İçin Düzenleme!
Veliler Dikkat! Okul Servisleri İçin Düzenleme! Seda Polat - Tarih: 2018-01-20 Saat: 20:17:48
Anasayfa Eko Gündem Veliler Dikkat! Okul Servisleri İçin Düzenleme!

Okul servislerine yönelik bir çalışma başlatan Bakanlık, yeni getirdiği düzenleme sonrasında öğrencilerin ders başlama saatinden en az 15 dakika önce okula teslim edilmesi gerektiğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir uygulamaya start verdi. Okul servislerine yönelik bir çalışma başlatan Bakanlık, yeni getirdiği düzenleme sonrasında öğrencilerin ders başlama saatinden en az 15 dakika önce okula teslim edilmesi gerektiğini belirtti. Bu uygulama ile okulda çok uzun süre dersinin başlamasını bekleyen öğrenciler de bu şekilde beklemek zorunda kalmayacak. Tüm bunların yanında öğrenci taşımacılığı yapan her servis aracı da Taşımacıyı Tespit Komisyonu’nca belirlenen ve yazılı olarak da belirtilen bir muhtaç öğrenciyi karşılıksız yani ücretsiz olarak taşımakla yükümlü olacak.

Usul ve esaslar, zorunlu eğitim ve okul öncesi eğitim kapsamında bulunan öğrencilerin okula taşınma fiillerinin daha güvenilir ve düzenli bir hale getirilmesi amaçlanıyor.

15 Dakika Önce!

Serviste bulunan rehber personelinin ve taşıma yapan servis sürücülerinin kendi aralarında tartışmamaları, bakışları ve hareketleriyle öğrencileri taciz etmemelerine özen gösterilecek. Bunun yanında öğrencinin gelişimini kötü anlamda etkileyecek söz ya da davranışlarda bulunmamaları zorunlu hale geldi. Bu tür davranışlar içinde olan rehber personel ya da sürücüler, ihtara gerek kalmadan komisyon tarafından görevinden uzaklaştırılacak.

Taşımacılar Bakanlık tarafından gelen bu uygulamayı uygulamak zorunda. Yani değişen saat uygulamasına servis şoförleri uyacak. Öğrencilerin servis aracından indiği veya bindiği durumlarda, öğrencinin diğer araçlar tarafından tehlike oluşturmayacak şekilde duraklamasını sağlamak için arabanın arkasında bulunan DUR işaretini mutlaka yakması gerekecek.

Yeni gelen uygulama ile öğrenciler dersten çok önce okula getirilmeyecek. Öğrenci okula, dersten 15 dakika önce getirilecek. Bu şekilde öğrencinin dersten çok önce okula getirilmesi de engellenecek.  

 

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