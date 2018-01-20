Teşvikler Şimdi de Havayolu Yatırımlarına!
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Teşvikler Şimdi de Havayolu Yatırımlarına!


Teşvikler Şimdi de Havayolu Yatırımlarına!
Teşvikler Şimdi de Havayolu Yatırımlarına! Seda Polat - Tarih: 2018-01-20 Saat: 20:19:03
Anasayfa Yatırım Teşvikler Şimdi de Havayolu Yatırımlarına!

Bakanlar Kurulu Kararı ile yeni bir teşvik paketi geldi. Havacılık sektöründeki yatırımlara önem veren hükümet, bu alandaki teşvik paketlerini uygulamaya koydu.

Bakanlar Kurulu Kararı ile yeni bir teşvik paketi geldi. Havacılık sektöründeki yatırımlara önem veren hükümet, bu alandaki teşvik paketlerini uygulamaya koydu.

Havacılık sektörüne verilen önem gerçekleştirilen teşviklerle de destekleniyor. Bakanlar Kurulu’nda alınan karar bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayınlanmasının ardından yürürlüğe giren karar ile yapılan değişiklik ile havacılık üzerine yapılan yatırımların yanında bir de bazı tarım ürünlerine bölgesel yatırım teşvikleri geldi.

Yapılan bu değişiklik ile yatırımcıların yararına önemli düzenlemeler uygulanmaya başladı. Havacılık sektöründeki firmalar arası rekabet ve sektörün büyümesinin desteklenmesinin arttırılabilmesi için havayolu ile yük veya yolcu taşımacılığına yatırımların arasında öncelikli yatırım olarak dahil edildi.

Üçüncü Havalimanı İhtiyacı Artıracak!

Önümüzdeki yıl tamamlanacak olan 3. Havalimanının devreye girmesinin ardından uçak sektörü daha da önemli bir hale gelecek ve bu alandaki yatırımlar daha önem kazanacak. Uçak bakım onarım hizmetlerine olan ihtiyaç ise daha da artacak. Bu sebeple burada gerçekleştirilecek hava taşıtları ve hava taşıtlarının motorlarının bakım ve onarımına yönelik yatırımların bölgesel olarak verilen teşvik tedbirlerinden yararlandırılması sağlandı.

Son yıllarda büyük gelişme gösteren havacılık sektörünün büyüme hızına uyum sağlamak için ayrıca sektörde oluşan talebi karşılamak için asgari olarak belirlenen 5 milyon lira tutarındaki havalimanının bölgesel desteklerden yararlandırılmasına yönelik düzenlemelerde bulunuldu.

Bunların yanında alınan kararlar doğrultusunda ek olarak havalimanlarının uzantısı olarak faaliyet göstermek için kurulmuş yer hizmetleri şirketlerine de ayrıca destek verileceği bildirildi.

Gelişen havacılık sektörü, gelişmesinin yanında yan dallarını da geliştiriyor. Bu yüzden de birçok yan dalda teşvik veriliyor.

 

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