Bitcoin piyasaları son yılda oldukça popüler bir hale geldi. Bu alanda popülaritenin artmasıyla birlikte dolandırıcılar da ortaya çıktı. Amerikalı menşeili Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu üç şirketin müşterilerini dolandırdığını bildirdi ve dava açıldığını ekledi.

Ülkelerden kripto para piyasalarına düzenleme kararı verildi. Amerika’da bulunan şirket dijital paraları vadeli işlemlere açan piyasaları denetleyen CTFC yani Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu Amerika’da üç şirketin müşterilerini dolandırdığı sebebiyle dava açıldığını belirtti.

Bu üç şirketten ikisinin Bitcoin işlemlerini yaptığını belirten şirket, Coin Drop Markets ve Cabbage Tech Corp ticari ismiyle işlem yapan şirketin müşterilerinden para aldığını ancak aldığı paranın karşılığında herhangi bir hizmet vermediğini belirtti. Ardından ise dava açtı.

Bitcoin’i Dolandırıcılıkta Kullandılar!

Konu ile ilgili New York Bölge Mahkemesi’nden de açıklama geldi. Şirketin 600 kişiyi aşkın yatırımcısından tam 1,1 milyon dolar değerinde Bitcoin alarak bir saadet zinciri oluşturduklarını dile getirdi. Yani aslında bu işlem üzerinde herhangi bir kar olayı yok. Yeni gelen yatırımcıların paraları eski müşterilerine kar olarak aktarılıyor. Ancak müşterilerin böyle bir durumdan haberi olmuyor.

Bu haldeki birçok şirket sonrasında bir çöküş yaşıyor ve müşteri veya kullanıcılarının paraları ise batıyor.

Bu yaşanan olayların ardından Bitcoin haftaya büyük düşüşle başladı. Bugün sabah saatleri itibariyle yükselişe geçen ve 12 bin doları aşan Bitcoin bu fiyattan işlem görmeye başladı.

Bitcoin üzerinden yapılan bu dolandırıcılık işleminin dahası var mı yani bu şekilde hareket eden başka şirketler var mı bilinmiyor.