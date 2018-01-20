Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Yunanistan'ın kredi notunu yükselttiğini bildirdi. S&P yapmış olduğu açıklamalarda, Yunanistan'ın yabancı ve yerli para cinsinden uzun vadeli kredi notunun "B-" seviyesinden "B" seviyesine yükselttiğine yer verdi. Görünümünün ise "Pozitif" olduğu belirtildi. Yunanistan'ın ekonomik büyümesi ve mali görünümünün iyileşmeye başladığına işaret edilen raporda, iş gücü piyasasının toparlanmaya başladığına değinildi. Kredi notunun yükselmesine yönelik Yunanistan'ın kamu finansmanının kararlı bir şekilde iyileştiği ifade edildi. Bu verilere ek olarak, ülkenin ekonomik beklentisinin de aşamalı olarak düzeldiği aktarıldı.

Raporda, Yunanistan'da yaşanan reform sürecini tamamen değiştirecek tersine boyutta gelişmeler yaşanması ya da ekonomik büyümenin beklentilerin çok altında gerçekleşmesi durumunda, ülkenin görünümünün "Durağan" olarak revize edilebileceğine işaret edildi. Raporda, Yunanistan ekonomisinin 2017 senesinde yüzde 1.3 büyüdüğü öngörüsüne ve bu sene ise yüzde 2 oranında büyüme gerçekleşeceği öngörüsüne yer verildi. Açıklamalar kapsamında, Yunanistan'ın 2019 senesinde yüzde 2.5 seviyesinde büyüyeceği düşünülüyor.

Fitch Ratings İspanya'yı Değerlendirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İspanya'nın kredi notunu "BBB+" seviyesinden "A-" seviyesine yükselttiğini bildirdi. Yapmış olduğu açıklamalarda Fitch Ratings, İspanya'nın uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunun "BBB+" seviyesinden "A-" seviyesine yükseltildiği, not görünümünün "Durağan" olduğu ifade edildi. Raporda, İspanya'nın azalan makro ekonomik dengesizliklerden faydalanmaya devam ettiği ve ülkenin geniş tabanlı iyileşme ile desteklendiği belirtildi.

İspanya'da 2013 senesinde işsizliğin yüzde 26.3'e yükseldiğinin anımsatıldığı raporda, işsizliğin yeni iş alanlarının oluşturulmasıyla 2017 senesinin kasım ayında yüzde 16.7 seviyesine kadar gerilediğine dikkat çekildi. Açıklamalarda, İspanya'nın geniş portföyü ve katma değeri yüksek olan ekonomisine işaret edildi.