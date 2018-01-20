Bütçe 2017'de 412 Milyar Dolar Açık Verdi
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Bütçe 2017'de 412 Milyar Dolar Açık Verdi


Bütçe 2017'de 412 Milyar Dolar Açık Verdi
Bütçe 2017'de 412 Milyar Dolar Açık Verdi Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-20 Saat: 22:12:55
Anasayfa Eko Gündem Bütçe 2017'de 412 Milyar Dolar Açık Verdi

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ve yurt dışına olan yükümlülüklerinin arasındaki fark olarak nitelendirilen net UYP, 2017 senesinin Kasım ayı itibarıyla 412.6 milyar dolar açık verdi.

2017 senesinin Kasım ayı itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları 230.9 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri ise 643.5 milyar dolar olarak belirlendi. Türkiye'nin yurt dışı varlıkları geçen senenin Kasım ayında 2016 senesinin Aralık ayına kıyasla yüzde 7.1 oranında artarak 230.9 milyar dolara, yükümlülükleri ise yüzde 11.2 oranında artarak 643.5 milyar dolara yükseldi. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2017 tarihine yönelik Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini bildirdi. Bahsedilen açık, 2016 senesi sonunda 363.2 milyar dolar seviyesindeydi.  

Doğrudan Yatırımlar Yüzde 11 Arttı 

Aynı süreçte, varlıkların alt kalemlerine bakıldığında rezerv varlıklar yüzde 8.1 oranında artarak 114.9 milyar dolara, diğer yatırımlar yüzde 6.6 oranında artarak 73 milyar dolara ulaştı. Diğer yatırımlar alt kalemlerinde, bankaların yabancı para cinsinden mevduatı ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 3.3 oranında artarak 30.9 milyar dolara ulaştı. Yükümlülüklerin alt kalemlerine bakıldığında, 2017 senesinin Kasım ayında 2016 senesinin Aralık ayına kıyasla doğrudan yatırımlar (Sermaye Ve Diğer Sermaye) piyasa değeri ve döviz kurlarındaki değişimlerin etkisiyle yüzde 11.8 oranında artarak 158.3 milyar dolara yükseldi. 

Portföy yatırımları, geçtiğimiz senenin Kasım ayında 2016 senesinin sonuna kıyasla yüzde 17.7 oranında artarak 168.3 milyar dolar olarak belirlendi. Bu süreçte, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoğu yüzde 27.4 artarak 45.2 milyar dolara, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoğu yüzde 9.7 artarak 29.3 milyar dolara ulaştı. Hazine'nin tahvil stoğu yüzde 14.5 artarak 44.2 milyar dolara ulaştı. 

TCMB UYP Mevduat Portföy Yatırımları Rezerv Varlıklar
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