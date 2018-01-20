2017 senesinin Kasım ayı itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları 230.9 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri ise 643.5 milyar dolar olarak belirlendi. Türkiye'nin yurt dışı varlıkları geçen senenin Kasım ayında 2016 senesinin Aralık ayına kıyasla yüzde 7.1 oranında artarak 230.9 milyar dolara, yükümlülükleri ise yüzde 11.2 oranında artarak 643.5 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2017 tarihine yönelik Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini bildirdi. Bahsedilen açık, 2016 senesi sonunda 363.2 milyar dolar seviyesindeydi.

Doğrudan Yatırımlar Yüzde 11 Arttı

Aynı süreçte, varlıkların alt kalemlerine bakıldığında rezerv varlıklar yüzde 8.1 oranında artarak 114.9 milyar dolara, diğer yatırımlar yüzde 6.6 oranında artarak 73 milyar dolara ulaştı. Diğer yatırımlar alt kalemlerinde, bankaların yabancı para cinsinden mevduatı ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 3.3 oranında artarak 30.9 milyar dolara ulaştı. Yükümlülüklerin alt kalemlerine bakıldığında, 2017 senesinin Kasım ayında 2016 senesinin Aralık ayına kıyasla doğrudan yatırımlar (Sermaye Ve Diğer Sermaye) piyasa değeri ve döviz kurlarındaki değişimlerin etkisiyle yüzde 11.8 oranında artarak 158.3 milyar dolara yükseldi.