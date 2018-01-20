Kalyon Enerji Ve Türkerler İnşaat'ın Ortak Girişimi Onaylandı
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Kalyon Enerji Ve Türkerler İnşaat'ın Ortak Girişimi Onaylandı


Kalyon Enerji Ve Türkerler İnşaat'ın Ortak Girişimi Onaylandı
Kalyon Enerji Ve Türkerler İnşaat'ın Ortak Girişimi Onaylandı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-20 Saat: 22:35:45
Anasayfa Eko Gündem Kalyon Enerji Ve Türkerler İnşaat'ın Ortak Girişimi Onaylandı

Kalyon Enerji Yatırımları A.Ş. ve Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin ortak girişim kurulması onaylandı.

Kalyon Enerji Yatırımları A.Ş. ve Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş. arasında, rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretimi santrali kurulması, işletilmesi ve elektrik üretimi ile toptan satış faaliyetlerinde bulunulmasına yönelik ortak girişim kararı Rekabet Kurulu tarafından onaylandı. 

Rekabet Kurumunun internet sitesinden bildirilen kurul kararları kapsamında, YEKA koşulları ve sözleşmesi gereğince rüzgar enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretimi santrali kurmak, işletmek ve elektrik üretimi ile toptan satış faaliyetlerini yürütmek için Kalyon Enerji Yatırımları A.Ş. ve Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş. arasında ortak girişim kurulması onaylandı. Bu kapsama göre Siemens Wind Power Rüzgar Enerjisi A.Ş., fabrika ve Ar-Ge merkezinin kurulması ve işletilmesiyle alakalı menfi tespit belgesi verilmesi kararı aldı. QCP Holding B.V'nin Suez Polymers B.V'nin tek kontrolünden LYB Americas Finance Holdings B.V ile Suez Polymers B.V'nin ortak kontrolüne geçmesi işlemi uygun görüldü. 

Onaylanan Devir İşlemleri 

Rekabet Kurumu, Zirve Bilgi Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin tam kontrolünün, Mikro Yazılımevi Yaz. Hiz. Bilg. San.Tic. AŞ tarafından devralınması, United Technologies Corporation tarafından Rockwell Collins Inc'in tek kontrolünün devralınması ve Orneo Özel Sağlık Hizmetleri Medikal Ticaret A.Ş.'nin tek kontrolünün Stryker Corporation tarafından devralınması işlemleri onaylandı. 

YEKA Rekabet Kurumu Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Kalyon Enerji Yatırımları QCP Holding
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