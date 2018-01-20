Kalyon Enerji Yatırımları A.Ş. ve Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş. arasında, rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretimi santrali kurulması, işletilmesi ve elektrik üretimi ile toptan satış faaliyetlerinde bulunulmasına yönelik ortak girişim kararı Rekabet Kurulu tarafından onaylandı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinden bildirilen kurul kararları kapsamında, YEKA koşulları ve sözleşmesi gereğince rüzgar enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretimi santrali kurmak, işletmek ve elektrik üretimi ile toptan satış faaliyetlerini yürütmek için Kalyon Enerji Yatırımları A.Ş. ve Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş. arasında ortak girişim kurulması onaylandı. Bu kapsama göre Siemens Wind Power Rüzgar Enerjisi A.Ş., fabrika ve Ar-Ge merkezinin kurulması ve işletilmesiyle alakalı menfi tespit belgesi verilmesi kararı aldı. QCP Holding B.V'nin Suez Polymers B.V'nin tek kontrolünden LYB Americas Finance Holdings B.V ile Suez Polymers B.V'nin ortak kontrolüne geçmesi işlemi uygun görüldü.