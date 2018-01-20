Trakya Birlik Lisanslı Depoculuk Sektörüne Girmeyi Planlıyor
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Trakya Birlik Lisanslı Depoculuk Sektörüne Girmeyi Planlıyor


Trakya Birlik Lisanslı Depoculuk Sektörüne Girmeyi Planlıyor
Trakya Birlik Lisanslı Depoculuk Sektörüne Girmeyi Planlıyor Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-20 Saat: 23:08:15
Anasayfa Yatırım Trakya Birlik Lisanslı Depoculuk Sektörüne Girmeyi Planlıyor

Sezen, Trakya Birlik üyeleri ile oylanacak lisanslı depoculuk sektörüne yönelik yatırım hedefleri olduğunu bildirdi.

Birlik üyelerinin görüşlerine göre lisanslı depoculuk yatırımı yapmayı planladıklarını aktaran AK Parti Edirne Milletvekili ve Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Sezen, Mimar Sinan Spor Salonu'nda düzenlenen "Trakya Birlik Olağan Genel Kurulu" katılımda bulundu. Bu toplantıda yapmış olduğu açıklamalarda Sezen, Trakya Birlik'in iş ve işleyişinin günden güne daha iyiye gittiğini dile getirdi. 

Başarılı bir sezon geçirdiklerini ifade eden Sezen, 146 bin ton rafine ayçiçeği yağı satışı, 191 bin 575 ton karma yem satışı, 40 bin 470 ton küspe satışı yaptıklarını vurgulayarak, üretimi gerçekleştirilen fenni yem ve rafine yağ tutarıyla Trakya Birlik'in şimdiye kadarki en yüksek satış ve üretim rakamlarına ulaştığına dikkat çekti. 2016-2017 senelerinde Trakya Birlik'in karlılık rakamının 62 milyon 190 bin 493 liraya ulaştığını bildiren Sezen, bu dönemde işletme olarak rekor kırdıklarını aktardı. 

Üretim Artışı Yaşanmasına Karşın Fiyatlar Düşmedi 

Trakya Birlik'in, üreticilerin çıkarlarının korunması ve ülke üretiminin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek güce gelmesi için önemine işaret eden Sezen, yönetim kurulu tarafından yeni bir karar alma sürecinde olduklarını belirtti. "Ön Alım Ve Kesin Fiyat" uygulaması yerine harman döneminde oluşan fiyatların, öncelikle üretici ortaklar olmak üzere bütün ayçiçeği üreticilerini memnun edileceğini ve ithal fiyatlara engel olunacağını ifade eden Sezen, bu sayede ülke üretiminin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek güce geleceğini dile getirdi. Elde edilen karın ortaklarla paylaşılacağı "Ön Alım Fiyatı Ve Kar Payı" yönteminin kullanılacağını aktaran Sezen, bu kararla yüzde 40 standart yağ oranlı ayçiçek ürünü için fiyatların beklentilerin üstünde, 1.720 lira olduğunun bilgisini verdi. Açıklanan fiyatın etkisiyle bütün piyasalarda ürün fiyatlarının 1.700 liraya yükseltildiğini belirten Sezen, üretim artışı olmasına karşın fiyat düşüşü yaşanmadığına dikkat çekti. 

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