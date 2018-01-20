Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürlüğü ve Keban Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, 2017 senesinde 4 milyon 293 bin yavru balık üretimi gerçekleştirdi. Keban Barajı'nın yapımından sonra 1976 senesinde faaliyetlerine başlayan Keban Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Erzurum, Erzincan, Ağrı, Malatya, Bingöl, Tunceli, Van, Bitlis, Muş, Hakkari, Kars, Ardahan ve Iğdır'daki rezervlerle Karakaya ve Çat baraj göllerinde su ürünleri faaliyetlerine devam ediyor.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Keban Su Ürünleri Şube Müdürü Yasin Celayir, 42 seneden bu yana üretimini yaptıkları 133 milyon yavru balığın, baraj ve göletlere bırakılması amacıyla üretildiğini dile getirdi. Su ürünlerinin korunması ve geliştirilmesi gibi faydalarının yanı sıra bölge insanına ekonomik fırsatlar sunmak için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Celayir, bu nedenle baraj göllerine ekonomik değeri olan balıkların bırakıldığını ifade etti.

Bölge Halkının Gelir Elde Etmesi Sağlanıyor

Soğuk ve ılık su balıklarının üretilmesi için kurulan tesiste 600 metrekarelik modern bir üretim binası da açıldığını belirten Celayir, 20 beton ve toprak havuzda kültür sazanı, gökkuşağı alabalığı, ot sazanı, gümüş sazanı ve yayın balığı üretimi gerçekleştirdiklerinin bilgisini verdi. Göl ve göletlerdeki balık türlerinin tükenmemesi için ciddi bir görev üstlendiklerine dikkat çeken Celayir, 2017 senesinde üretilen 4 milyon 293 bin yavru balığın, 13 baraja bırakıldığını vurguladı. Keban Baraj gölüne 1 milyon 850 bin, Karakaya Baraj gölüne 1 milyon 100 bin pullu sazan yavrusu bıraktıklarına değinen Celayir, 2018 senesinde 5 milyon kültür sazanı, 1 milyon gökkuşağı alabalığı, 100 bin ot sazanı ve 5 bin yayın balığı üreteceklerini dile getirdi.