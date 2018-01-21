Milyonlarca hayranı olan birbirinden ünlü Arap oyuncuların rol aldığı Adı Aşk filminin çekimleri Çanakkale’de gerçekleşti. Filmin yönetmeni Eyüp Dirlik, Cristiano Ronaldo ve Angelina Jolie gibi dünya yıldızlarının rol aldığı Türk dizisinin de yönetmenliğini üstlendi. Çekimlerin 4 hafta sürdüğünü söyleyen Dirlik, özel bir filme imza attıklarını dile getirdi. Filmin gelirinin bir kısmını şehit yakınlarına ve gazilere destek için kullanacak. Türk oyuncuların Orta Doğu’da büyük üne sahip olduğunu söyleyen Dirlik, “Bu filmle Araplar’ın yıldız oyuncularının Türkiye’de de tanımasını sağlayarak yeni bir sinerji yaratmayı hedefliyoruz” diye konuştu.Filmde, Mustafa Yabaş ve Mariam Hussein’in yanı sıra; Kurtlar Vadisi Pusu, Dabbe, O Şimdi Mahkum ve Reis Bey gibi büyük yapımlarda yer alan oyuncu ve müzisyen Ümit Acar da oyuncu kadrosunu güçlendiren en önemli isimlerden.



Arap Mültecilere Özel Gösterim

Türkçe alt yazılı olarak vizyona girecek Adı Aşk filmi için Araplar’ın Türkiye’de yoğun olarak yaşadığı Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Kilis, Mardin ve Adana gibi illerde özel gösterimler yapılacak. Özellikle Suriyeli mültecilerin de hayran oldukları sanatçıları izleyebilmeleri için belediyelerle iletişim halinde olduklarını söyleyen Dirlik, “Belediyelerin bize sağladığı imkanlar dahilinde filmimizi mültecilerle de buluşturacağız. Mülteci kamplarında da gösterimler düzenlemeyi planlıyoruz” dedi.