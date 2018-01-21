Perapost dergisi ve CRIF şirketinin Türkiye’de perakende sektöründe faaliyet gösteren firmaların 2016 yılı net satış rakamlarına göre gerçekleştirdiği Perakende 100 araştırmasının üçüncüsü sonuçlandı.

Araştırma sonuçlarına göre Türk perakende sektörü 2016 yılında da istikrarlı büyümesini devam ettirdi. Listede yer alan 100 şirketin cirosu %13 oranında artışla 107,5 milyar TL’ye yükseldi. Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden birisi olan perakende büyüme ivmesini sürdürdü. 2016 yılının zorlayıcı şartlarına rağmen yatırımlarla büyüyen perakende de özellikle yurtdışı yatırımlar dikkat çekiyor.

Gıda Perakendesi Hızlı Büyümesini Sürdürüyor.

Perakende 100 araştırmasının ilk sırasında üç yıldır açık ara liderliğini koruyan BİM, 2016 yılında 20 milyar TL’lik satış rakamına ulaştı. BİM’in 2016 net satışları yüzde 15 artışla 20 milyar TL olarak gerçekleşti. Net kârı ise yüzde 15 artışla 670,9 milyon TL oldu. Şirket, 2016 yılı itibariyle 544’ü yurtdışında olmak üzere toplam 6 bin 167 mağazayla hizmet veriyor.

BİM’i listenin ikinci sırasında yer alan Migros izliyor. Migros’un 2016 yılı cirosu yüzde 17,8 oranında artışla 11 milyar TL’yi aştı. Şirketin 2016 itibariyle 39’u Ramstore markasıyla yurtdışında olmak üzere toplam 1.605 mağazası bulunuyor. Geçtiğimiz yıl beşinci sırada bulunan Carrefour ise listeye bu yıl dördüncü sıradan girerek bir sıra yukarıya çıktı.

Listede bu yıl geçmiş yıllardan farklı olarak gıda zincirlerinin sayısı da dikkat çekiyor. Köfteci Yusuf 45’inci, Simit Sarayı 46’ncı, Mado 63’üncü, Kahve Dünyası 64’üncü, Pelit 69’uncu, Coşkun Et 72’nci, Bereket Döner 80’inci, Nusr-Et 84’üncü sırada yer alıyor.

Hazır Giyim Liderleri Dünyaya Yayılıyor

Perakende 100 listesinin üçüncü sırasında bulunan LC Waikiki de 2016 yılında gerçekleştirdiği 9,5 milyar TL’lik ciro ile giyim perakendecileri arasında ilk sırada bulunuyor. 2015 yılı cirosu 7,5 milyar TL olan şirketin istikrarlı büyümesini sürdürdüğü görülüyor. Şirket, “İyi giyinmek herkesin hakkı” sloganıyla 38 ülkede 835 mağazayla faaliyet gösteriyor.

Son iki yıldır listenin ilk 10’unda yer almayı başaran ve yurtdışı mağazalarının sayısını hızla artıran Koton’un da listede her yıl istikrarla yükseldiği dikkat çekiyor. Cirosunu 2.4 milyar TL’ye yükselten şirket bu yıl dokuzuncu sıraya yerleşti.

DeFacto ise Perakende 100 2016 listesinde 2 milyar TL ciro ile bir sıra yukarıya çıkarak 12’nci oldu.

Teknoloji Marketleri Tüketicinin İlgi Odağı Olmayı Sürdürüyor

Perakende 100 listesindeki teknoloji marketleri her yıl sıra atlayarak yükselmeye devam ediyor. Geçen yıl listenin altıncı sırasında bulunan Teknosa, bu yıl listede beşinciliğe yükseldi. Media Markt ise geçen yıl sekizinci sırada bulunurken, 2016 yılında ikisi sıra birden atlayarak altıncı sıraya yükseldi. GEN-PA da 2.5 milyar TL’lik net satış rakamıyla listede sekizinci sıradan yer aldı.

3.1 milyar TL ciro ile 2016 yılını tamamlayan Teknosa’nın teknoloji marketleri kanalındaki pazar payı yüzde 33, genel pazar payı ise yüzde 7 seviyesinde bulunuyor. E-ticaret alanında ise gelirlerini 2016 yılında yüzde 4 oranında artırdı.

Türkiye pazarının ikinci sırasında ise Avrupa’nın bir numaralı elektronik market zinciri MediaMarkt bulunuyor. Çoklu kanal stratejisini sürdüren şirketin 14’ü İstanbul’da olmak üzere, Türkiye’de 53 mağazası bulunuyor.

E-ticaret şirketlerinin de listede hızlı yükseldiği görülüyor. n11.com 16’ncı (2015’te 21’inci), Trendyol 26’ncı (2015’te 31’inci) sıraya yerleşti.

Rakamlarla Perakende 100

Perakende 100’ü oluşturan listedeki 100 şirket toplamda 107,5 milyar TL’lik net satışa ulaşarak 2016 yılında Türk ekonomisinin önünde %13 oranında büyüme sağladı. Listenin ilk 10 perakende şirketi 61,2 milyar TL ile toplam listenin yaklaşık %60’lık bölümünü oluşturuyor. Listede bulunan 12 market zincirinin toplam cirosu 45,5 milyar TL’ye ulaştı. Araştırmada ciroları ile üst sıraları dolduran 6 adet teknoloji ve bilişim şirketi ise toplamda 11,4 milyar TL’lik net ciro oluşturdular.