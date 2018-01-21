Elektrik Fiyatları Bir Haftada Yüzde 2,39 Arttı
Advert Advert Advert


Elektrik Fiyatları Bir Haftada Yüzde 2,39 Arttı


Elektrik Fiyatları Bir Haftada Yüzde 2,39 Arttı
Elektrik Fiyatları Bir Haftada Yüzde 2,39 Arttı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-21 Saat: 10:26:28
Anasayfa Eko Gündem Elektrik Fiyatları Bir Haftada Yüzde 2,39 Arttı

Bir haftalık zaman diliminde elektrik fiyatlarında gözlemlenen değişim yukarı yönlü oldu. Buna göre bir megavat saatlik elektrik fiyatları hafta bazında ortalama olarak yüzde 2,39’u bulan oranda artış kaydetti.

Bir haftalık zaman diliminde elektrik fiyatlarında gözlemlenen değişim yukarı yönlü oldu. Buna göre bir megavat saatlik elektrik fiyatları hafta bazında ortalama olarak yüzde 2,39’u bulan oranda artış kaydetti.

Gün Öncesi Piyasada Ortalama Fiyat 188,81 Liraya Yükseldi

Elektrik fiyatları gün öncesi elektrik piyasasında içinde bulunduğumuz haftadan, bir öndeki haftaya kıyasla ortalama yüzde 2,39 arttı. Artış sonrasındaki ortalama fiyat 188 lira 81 kuruş olarak hesaplandı. Aynı haftalar dikkate alındığında aynı orandaki artış spot elektrik piyasasında da gözlemlendi.

Haftalık En Yüksek Fiyat 217,59 Lira Oldu

Gün öncesi spot elektrik piyasasında bu hafta en yüksek fiyat 19 Ocak 2018 tarihinde uygulandı. Bu tarihte bir megavat saatlik elektrik fiyatı 217 lira 59 kuruştan işleme alındı. Haftanın en düşük fiyatı ise 18 Ocak 2018 tarihinde kaydedildi. 18 Ocak tarihinde gün öncesi spot elektrik piyasasında bir megavat saatlik elektrik fiyatı 118 lira 69 kuruştan uygulandı. Yapılan hesaplamalara göre haftalık sistemde marjinal fiyat ortalaması 182 lira 23 kuruşa denk geldi.

İşlem Hacmi Yukarı Yönlü Seyretti

Elektrik piyasasının haftalık işlem hacmi bir önceki haftaya kıyasla arttı. Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketinin kayıt altına aldığı verilere göre bu hafta piyasa 576 milyon 26 bin 697 liraya ulaşan işlem hacmine ev sahipliği yaptı.

Şirketin bir hafta öncesi kayıtları ise piyasanın haftalık toplam işlem hacminin 533 milyon 942 bin 368 lirada kaldığını gösterdi.

Spot elektrik piyasasında bugünün fiyatları işe şöyle olacak. Bugün en yüksek elektrik fiyatı saat 13’de 203 lira 69 kuruştan uygulanacak. Bir megavat saatlik elektrik için en düşük fiyatsa saat 02.00’da 125 lira 1 kuruştan işleme alındı. 

elektrik fiyatları gün öncesi spot elektrik spot elektrik piyasası enerji piyasaları işletme anonim şirketi
KREDİ HABERLERİ
Kredi İçin Ev İpoteği mi? Araba İpoteği mi? Kredi İçin Ev İpoteği mi? Araba İpoteği mi? Bankalar tarafından sıklıkla kullanılan kredilerden birisi de ipotekli ihtiyaç kredisi olarak yer alıyor. Genellikle gelir belgesi ya da meslek sahibi olmayan kişiler tarafından tercih edilen bu kredi yönteminde ipotek karşılığında bankalardan...
15.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?
15.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 15.000 TL kredi kullanmak isteyen kişiler için hazırlamış olduğumuz bu yazıda, bankalar tarafından sizlere sunulan geri ödeme planlarını göreceğiz. 15.000 TL kredi veren bankalar içerisinde Türkiye İş Bankası, Ziraat Bankası, ING Bank, Şekerbank...
30.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?
30.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? Yeni bir ev almak isteyen, eğitimi için yurtdışına çıkacak olan veya arabasını değiştirmek isteyenlerin ilk uğradıkları yer olan bankalar, tüketicilerine farklı vade sayılarından kredi imkanları sunuyor. Tüketicilerin eğitim, sağlık, iş ve ticaret unsurlarında...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Kripto Paralar Yine Düşüşe Geçti! Bitcoin'deki Kayıp Büyük
Kripto Paralar Yine Düşüşe Geçti! Bitcoin'deki Kayıp Büyük
Dolar Nasıl Bir Seyir İzliyor? 21 Ocak Pazar
Dolar Nasıl Bir Seyir İzliyor? 21 Ocak Pazar