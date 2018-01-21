Bir haftalık zaman diliminde elektrik fiyatlarında gözlemlenen değişim yukarı yönlü oldu. Buna göre bir megavat saatlik elektrik fiyatları hafta bazında ortalama olarak yüzde 2,39’u bulan oranda artış kaydetti.

Gün Öncesi Piyasada Ortalama Fiyat 188,81 Liraya Yükseldi

Elektrik fiyatları gün öncesi elektrik piyasasında içinde bulunduğumuz haftadan, bir öndeki haftaya kıyasla ortalama yüzde 2,39 arttı. Artış sonrasındaki ortalama fiyat 188 lira 81 kuruş olarak hesaplandı. Aynı haftalar dikkate alındığında aynı orandaki artış spot elektrik piyasasında da gözlemlendi.

Haftalık En Yüksek Fiyat 217,59 Lira Oldu

Gün öncesi spot elektrik piyasasında bu hafta en yüksek fiyat 19 Ocak 2018 tarihinde uygulandı. Bu tarihte bir megavat saatlik elektrik fiyatı 217 lira 59 kuruştan işleme alındı. Haftanın en düşük fiyatı ise 18 Ocak 2018 tarihinde kaydedildi. 18 Ocak tarihinde gün öncesi spot elektrik piyasasında bir megavat saatlik elektrik fiyatı 118 lira 69 kuruştan uygulandı. Yapılan hesaplamalara göre haftalık sistemde marjinal fiyat ortalaması 182 lira 23 kuruşa denk geldi.

İşlem Hacmi Yukarı Yönlü Seyretti

Elektrik piyasasının haftalık işlem hacmi bir önceki haftaya kıyasla arttı. Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketinin kayıt altına aldığı verilere göre bu hafta piyasa 576 milyon 26 bin 697 liraya ulaşan işlem hacmine ev sahipliği yaptı.

Şirketin bir hafta öncesi kayıtları ise piyasanın haftalık toplam işlem hacminin 533 milyon 942 bin 368 lirada kaldığını gösterdi.

Spot elektrik piyasasında bugünün fiyatları işe şöyle olacak. Bugün en yüksek elektrik fiyatı saat 13’de 203 lira 69 kuruştan uygulanacak. Bir megavat saatlik elektrik için en düşük fiyatsa saat 02.00’da 125 lira 1 kuruştan işleme alındı.