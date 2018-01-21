15.000 TL kredi kullanmak isteyen kişiler için hazırlamış olduğumuz bu yazıda, bankalar tarafından sizlere sunulan geri ödeme planlarını göreceğiz. 15.000 TL kredi veren bankalar içerisinde Türkiye İş Bankası, Ziraat Bankası, ING Bank, Şekerbank, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank, HSBC ve Fibabanka yer alıyor. %1,30 ile 1,70 arasında faiz oranları belirleyen bankalar arasında en düşük faiz oranını Ziraat Bankası verirken, en yüksek faiz oranını da Şekerbank’ın verdiğini görmekteyiz. 15.000 TL kredi alımlarında en çok tercih edilen vade sayısı olarak 24 aylık kullanımlardır. Bu vade oranı ile bankaların sizlere sunmuş olduğu geri ödeme planlarını gelin birlikte inceleyelim.

15.000 TL Kredi Geri Ödeme Planları

24 aylık vade oranları dikkate alındığında Ziraat Bankası’nın %1,29 faiz oranına sahip olarak, aylık 753,04 TL geri ödemesinin bulunduğunu ve 3.073,53 TL faiz oranı yansıttığını görmekteyiz. Ziraat Bankası’ndan sonra en düşük faiz oranını veren Halkbank’ta faiz oranının %1,30 olduğunu ve aylık taksit tutarının 754,09 TL olduğunu ve 3.098,17 TL faiz oranı yansıtıldığını görmüş oluyoruz.

Kredi veren bankalar içerisinde 15.000 TL kredi çekildiğinde ortalama faiz oranı vererek tercih edilebilecek olan bir diğer banka olarak karşımıza çıkan Vakıfbank %1,35 faiz oranı, 759,43 TL aylık taksit ödemesi ve 3.224,15 TL faiz oranı yansıtmaktadır. Fibabanka ise %1,39 faiz oranı ile 3.325,30 TL’lik faiz oranı yansıtarak sizlere aylık taksit ödemesi olarak 763,55 TL sunmaktadır. En yüksek faiz oranlarını veren bankalar ise Türkiye İş Bankası ile Şekerbank olarak yer almaktadır. Türkiye İş Bankası %1,42 faiz oranına sahipken, Şekerbank’ta bu oran %1,66 olmaktadır. İş Bankası tarafından 766,72 TL aylık taksit ödemesine sahipken, Şekerbank’ta ödeyeceğiniz aylık taksit tutarı 792,35 TL olarak hesaplanmaktadır. İş Bankası’nın yansıttığı faiz oranı 3.401,37 TL iken Şekerbank’ın yansıtmış olduğu taksit tutarı 4.016,35 TL olmaktadır. En düşük faiz oranına sahip olan Ziraat Bankası’nın kredi şartları ağır olurken, en rahat bir şekilde krediyi veren ve geri ödeme planlarındaki esnekliği ile Denizbank olarak yer almaktadır.