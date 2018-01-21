Bankalar tarafından sıklıkla kullanılan kredilerden birisi de ipotekli ihtiyaç kredisi olarak yer alıyor. Genellikle gelir belgesi ya da meslek sahibi olmayan kişiler tarafından tercih edilen bu kredi yönteminde ipotek karşılığında bankalardan kredi taleplerinde bulunulabiliyor. Üzerinize ait olan herhangi bir araç, tapu ya da arsayı ipotek olarak gösterdiğiniz takdirde bankalardan ihtiyacınız olan nakit tutarı kadar kredi çekebiliyorsunuz.

İhtiyaç duyulan nakdin yüksek meblağlarda olması durumunda tüketiciler tarafından ev mi ipotek edilmeli yoksa araba mı diye düşünülebiliyor. Üzerinizde fazladan mülk var ve bu mülkler arasında hem ev hem araba yer alıyorsa, ipotek olarak evinizi göstermek son seçeneğiniz olmalıdır. Ev ipotekleri her ne kadar bankalar tarafından daha değerli olarak görülse ve kredi alımlarını kolaylaştırsa da öncelik her zaman araba ipoteğidir.

Ev İpoteği ile Alınan Krediler

Az öncede belirtmiş olduğumuz gibi bankalar tarafından ipotek olarak tapu göstermek oldukça değerlidir. Bankaların gözünde daha değerli bir hal alabileceğiniz bu yöntem ile 200 bin lira tutarına kadar kredi alımlarında bulunabilirsiniz. Ev ipoteği kredi alımı açısından her ne kadar yüksek meblağlarda kredi alımına izin verse de tercih edilmesi gereken son seçenek olmalıdır.

Herhangi bir gelir belgeniz ya da mesleğiniz yoksa kredi almak adına başvurduğunuz bankaların ipotekli ihtiyaç kredisindeki şartları hakkında detaylı bilgiye sahip olmalısınız. Ödemelerinizde bir gecikme yaşanması durumunda bankalar tarafından ipoteğinize el konulabilmektedir. İpotek olarak gösterebileceğiniz başka mal ya da mülkünüz yoksa ev ipoteğini tercih ederek kredi çekmek oldukça mantıklıdır. Fakat araba ipoteği ile ihtiyacınız olan nakdi karşılayabiliyorsanız araç ipoteği seçeneğini kullanmanız daha yararlı olacaktır.

Araba ipoteği ile kredi alımlarında bankalar ev ipoteğinize karşılık olarak teklif etmiş oldukları kredilerden daha az bir meblağ almanızı sağlasa da günümüzde en çok kullanılan araba ipoteğidir. Nakit ihtiyaçlarınızı karşılamaya yetecek kadar nakit çekebilmek için araba ipoteği göstermek ev ipoteği göstermekten daha avantajlı ve mantıklı olacaktır. Bu sayede ödemelerinizde herhangi bir gecikme yaşanırsa aracınız elinizden alınacak fakat eviniz size kalacaktır.