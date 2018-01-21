Arı yetiştiricilerini yakından ilgilendiren açıklamayı Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı yaptı. Birlik Başkanı Çiftçi, Bakanlığın 2017 yılına ilişkin destekleme ödemelerini hesaplara aktarmaya başladığını duyurdu.

Bakanlık Destek Ödemelerini Yapmaya Başladı!

Arı yetiştiricilerini sevindiren bir açıklama yapıldı. Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği’nin başkanlığını yapmakta olan Akın Çiftçi, geçen sene programında yer alan destekleme ödemelerinin ödenmeye başlandığını ifade etti. Bu kapsamda ödemeleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yaptığına dikkat çekti.

Kovan Başına 10 Lira Devlet Desteği

Çiftçi açıklamasında destek ödemelerinin tüm Türkiye’yi kapsadığını, desteğin kovan başı olarak hesaplandığını aktardı. Arı yetiştiricilerine yönelik devlet desteğinin 2003 yılında uygulamaya konduğunu belirten Birlik Başkanı Çiftçi, “Devlet desteği 2008 sonrasında kova başına olarak düzenlendi. Bu düzenleme üreticinin rahatlamasını beraberinde getirdi. Uygulama 2008’den bu yana her yıl hayata geçiyor. Bugün kovan başına verilen devlet desteği ise 10 lira olarak sağlanıyor” dedi.

T.C. Kimlik Numarası 0, 2 ve 4 Olanlar Dikkat!

Arı yetiştiricilerinin merak ettiği bir konuyu netleştiren Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği başkanı, ödemelerin T.C. numarasının son hanesine göre yapıldığını duyurdu. Bu kapsamda ödemelere T.C. kimlik numarası 0, 2 ve 4 rakamlarından başlandığını dile getirdi. Kimlik numarasının son hanesi 6 ile 8 olan üreticilerin desteklerininse 28 Ocak 2018’de hesaplarına yatırılacağını belirtti. Ödemelerin arı yetiştiricilerinin Ziraat Bankası’ndaki ilgili hesaplarına aktarıldığının altını çizdi.

47 Bin Üreticiye 60 Milyon Liralık Destek Verilecek

Çiftçi’nin açıklamasına göre Türkiye’de arı yetiştiriciliği yapan ortalama 47 bin kadar üreticiye destek verilecek. Devlet hak sahiplerine toplamda yaklaşık 60 milyon liralık destek verecek. Ordulu üreticiler sağlanacak destekten 5 milyon liralık pay alacak. Bu rakam kentte üretim yapan 2 bin 500 kadar arıcıya verilecek.