İttifak Holding, MÜSİAD ana partnerliğinde, bu yıl ikincisi düzenlenen 2. Expo Turkey by Qatar Fuarı’na grup şirketlerinden Seha Yapı, Selva Gıda, İmaş Makine ve Selet ile katıldı. Anadolu’nun markalaşmaya önem veren ve marka değerini her yıl daha da ileri taşıyan şirketlerinden biri olan İttifak Holding, uluslararası arenadaki iş birliklerine yenilerini eklemeyi hedefliyor. Bu çerçevede 2. Expo Turkey by Qatar Fuarı’nda yerini alan İttifak, fuardaki makarna ve yumurta ürün gruplarının tek temsilcisi olarak dikkat çekt. Şirket, 3 bini profesyonel olmak üzere yaklaşık 10 bin ziyaretçinin katıldığı fuarda çok sayıda bire bir iş görüşmesi yaptı.

İttifak Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Tahir Atila fuar ile ilgili olarak; “Hem Katar hem de bölge ile olan ticaretimizin güçlendirilmesinde katkısı olacağına inandığımız bu fuarı grup olarak önemsiyoruz. İki ülke arasında kalıcı ve sürdürülebilir iş birliğini artıracak projelerin geliştirilmesi çok kıymetli. Türkiye ve Katar arasındaki kadim dostluk ve ilişkilerin gelişmesine katkı sunacağına inandığımız bu fuarın iki ülke için de hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

İttifak grubu olarak 120 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Atila, ürünlerinin dünyada milyonlarca insana ulaştığını vurguladı. Atila sözlerini şöyle sürdürdü: “30 yıllık köklü bir grup olarak dünyanın birbirinden farklı birçok noktasında ticari faaliyetler yürütüyoruz. Perakende, gıda, inşaat, makine ve tarım-hayvancılıktan oluşan 5 ana sektör ve bu sektörleri destekleyen yan sektörlerle birlikte toplam 18 iştirakimiz var. Grup olarak 1 Milyar TL’nin üzerinde ciroya ve yaklaşık 5 bin çalışana sahibiz. Özellikle gıda ve makine sektörlerindeki işlerimizle 120 farklı ülkeye ulaşıyoruz. Makine şirketimizle bugüne kadar 90’ın üzerinde ülkede anahtar teslim değirmen fabrikaları kurduk. Makine sektörünün bir başka kulvarında testere tezgahlarımızı dünyanın birçok ülkesine ihraç ediyoruz. Bunların yanında çelik konstrüksiyon yapılar inşa ediyor ve endüstri alanında çeşitli firmalara anahtar teslim projelerde destek veriyoruz. Gıda sektöründeki markamız Selva’nın ise ürünlerini 80’in üzerinde ülkeye gönderiyoruz. Yurtdışındaki bazı pazarlara özel ürünler geliştiriyoruz. Bunlarla birlikte yine gıda alanında yumurta ihracatı yapıyoruz. Katarlı müşterilerimizle de uzun süredir çalışıyoruz. Mevcut ticaretimizi daha da geliştirip çeşitlendirmek ve yeni bağlantılarla daha da güçlendirmek adına fuarda yerimizi aldık. Birlikte iş yapabilme kültürüne sahip bir şirket olarak Katarlı iş adamlarını ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Katar ve Türkiye arasında kurulan dostluk ve ticaret köprülerimizi daha da güçlendirmek adına fuarda güzel iş bağlantıları kurduk. Yaptığımız bağlantılar neticesinde Katar’la olan ticaretimizin daha da gelişeceğine inanıyoruz. Fuarın meyvelerini yakın zamanda toplayacağımıza inanıyorum. Organizasyonda emeği geçenlere ve destek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.