Dar gelirli vatandaşın ev hayalini gerçeğe dönüştüren TOKİ bu yıl 45 binden fazla konutu satışa sunacak. Satışlar yurt genelinde 33 farklı kentte yapılacak.

45 Bin 456 Vatandaş Ev Sahibi Olacak!

TOKİ’nin başkanlığını yapmakta olan Ergün Turan, “TOKİ 2018 yılının sonuna kadar toplamda 45 bin 456 adet konutu satışa sunmayı planlıyor. Söz konusu konutlar İstanbul, Ankara ve İzmir’inde dahil olduğu 33 farklı kentte satışa sunulacak. Satış yöntemi ise noter huzurunda açık kura yöntemiyle yapılacak” dedi. Turan’ın bu açıklaması ev sahibi olmak isteyen dar gelirlinin umutlarının artmasını sağladı.

2+1 84 Bin Liradan Satışta!

Turan açıklamasında düşük gelirli vatandaşlara yönelik projelerin devam ettiğinin altını çizerek, bazı projelerin ise tamamlandığını ve satışa sunulduğunu aktardı. Bu kapsamda 17 farklı kentte 2.313 adet konutun satışta olduğunu belirtti. Söz konusu evlerin ise 2+1 olarak projelendirildiğine dikkat çekti. TOKİ konutlarının fiyatlarına da değinen Başkan, “TOKİ tarafından üretilen konutların fiyatları projenin özelliklerine göre belirleniyor. Fakat fiyatlar 84 bin liradan başlıyor diyebiliriz. Vadeli satışlarda vatandaş ev kirası öder gibi konut sahibi oluyor. TOKİ konutlarında taksitler 285 lira gibi düşük bir rakamdan başlangıç gösteriyor” şeklinde konuştu. Satışlar hakkındaki detayların TOKİ’nin web sitesinde yer aldığına vurgu yaparak, satışa ilişkin tüm detayların buradan incelenebileceğini aktardı.

2018 yılına ilişkin hedeflerinden bahseden TOKİ Başkanı Ergün bu yılki planlarının 65 bin ile 70 bin konut üretimi olduğunu, 2023 hedeflerininse en az 1,2 milyon adete ulaşmak olduğunu aktardı. Şuana kadar bu hedefin 820 binlik bölümüne yaklaşıldığının da altını çizdi.