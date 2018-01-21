Okullarda başlayan yarıyıl tatili Uludağ ve Abant Tabiat Parkı işletmecilerinin yüzünü güldürdü. Uludağ’a akın eden tatilciler, araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

Tatilciler Uzun Kuyruklar Oluşturdu

Dün itibariyle 18 milyon öğrenci yarıyıl tatiline girdi. Tatilin başlamasıyla kış turizminin devam ettiği yerlere de ilgi arttı. İlginin yüksek olduğu yerler arasında başı Uludağ ve Abant Tabiat Parkı çekti. Tatilciler uzunluğu kilometreleri bulan araç kuyrukları oluşturdu.

Uludağ’a İlgi Yüksek Oldu

Kış turizminin ve kış sporlarının Marmara Bölgesindeki merkezi konumunda olan Uludağ’da dün itibariyle yoğunluk büyük oranda arttı. Hem hafta sonu hem de okulların tatile girmesi tatilcilerin Uludağ yoluna düşmesini sağladı. Çocuklarına karne hediyesi olarak kayak keyfi hediye etmeyi planlayan aileler, çocuklarını da alarak Uludağ’a gitti. Uludağ yolunda ciddi bir trafik yaşanırken, kayak pistleri de doldu taştı. Karın ve kayağın keyfini çıkaran tatilciler, keyifli anlar yaşadı. Çocukların özellikle snowboard yaptıkları dikkatlerden kaçmadı. Acemi kayakçılar ise renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu. Telsiyej ve teleskide de yoğunluk yaşandığı görüldü.

Uludağ’da Kar Kalınlığı 130 Santime Ulaştı

Alınan bilgilere göre Uludağ’da kar kalınlığı şuanda 130 CM’ye kadar ulaştı. Havanın açık olması ise hafta sonu tatilcilerinin yüzünü güldürdü. Bazı tatilciler sadece hafta sonu için Uludağ’a geldiklerini ifade ederken, bazı tatilciler daha uzun süre kalacaklarını belirtti.

Uludağ’da turizm işletmeciliği yapan işletmeler tatilin başlamasıyla ilginin iyice arttığını, rezervasyonların ise haftalar öncesinde yapıldığını, tatil sonuna kadar aynı yoğunluğun devam edeceğini aktardı. Yoğunluktan memnun olduklarını da sözlerine ekledi.