Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda altının kilosu haftanın son işlem gününde 162 bin 600 liraya ulaştı. Aynı saatlerde İstanbul Kapalıçarşı'da çeyrek altın 267 liradan, Cumhuriyet altını 1.092 liradan satışa sunuldu. 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0.74 oranında değer artışı yaşayarak 163.20 liradan işlem gördü.

TL cinsi varlıklarda kısa vadede volatilite ve olumsuz yönde baskı olacağını öngördüğünü dile getiren DenizBank Yatırım Grubu Stratejisti Orkun Gödek, Reuters’ın yaptığı Jeopolitik haber akışında gün içinde gözlemlenen hızlanma risklerinin tam olarak ortadan kalkmadığı yönündeki açıklamaları onayladı. Fitch kararının piyasalar tarafından "Nötr" olarak beklenmesine karşın gün sonunda hafta sonu riskinin Suriye başlığı ile birleştiğinde taşınmak istenmediğini gözlemlediklerini ifade eden Gödek, döviz kurunun 3.7920 seviyesinin üstünde dengelenmesinin kendini yukarı yönlü revize etmesi yönünden önemine işaret etti. Gödek, doların yükselişinin 3.82 seviyesine kadar devam edebileceğini aktardı.

Bu Hafta Dalgalı Bir Seyir Bekleniyor