Dolar Nasıl Bir Seyir İzliyor? 21 Ocak Pazar
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Dolar Nasıl Bir Seyir İzliyor? 21 Ocak Pazar


Dolar Nasıl Bir Seyir İzliyor? 21 Ocak Pazar
Dolar Nasıl Bir Seyir İzliyor? 21 Ocak Pazar Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-21 Saat: 12:44:59
Anasayfa Altın&Döviz Dolar Nasıl Bir Seyir İzliyor? 21 Ocak Pazar

Merkez Bankası (TCMB)'nin hafta içi açıkladığı kararlarda enflasyonda baz etkisiyle düşüş yaşansa bile sıkı para politikası uygulamaya devam edeceği yönündeki karardan sonra dolar, jeopolitik riskler nedeniyle tekrar 3.80'lik seviyesini geçti.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda altının kilosu haftanın son işlem gününde 162 bin 600 liraya ulaştı. Aynı saatlerde İstanbul Kapalıçarşı'da çeyrek altın 267 liradan, Cumhuriyet altını 1.092 liradan satışa sunuldu. 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0.74 oranında değer artışı yaşayarak 163.20 liradan işlem gördü. 

TL cinsi varlıklarda kısa vadede volatilite ve olumsuz yönde baskı olacağını öngördüğünü dile getiren DenizBank Yatırım Grubu Stratejisti Orkun Gödek, Reuters’ın yaptığı Jeopolitik haber akışında gün içinde gözlemlenen hızlanma risklerinin tam olarak ortadan kalkmadığı yönündeki açıklamaları onayladı. Fitch kararının piyasalar tarafından "Nötr" olarak beklenmesine karşın gün sonunda hafta sonu riskinin Suriye başlığı ile birleştiğinde taşınmak istenmediğini gözlemlediklerini ifade eden Gödek, döviz kurunun 3.7920 seviyesinin üstünde dengelenmesinin kendini yukarı yönlü revize etmesi yönünden önemine işaret etti. Gödek, doların yükselişinin 3.82 seviyesine kadar devam edebileceğini aktardı. 

Bu Hafta Dalgalı Bir Seyir Bekleniyor 

ABD 10 senelik hazine tahvillerinin aradan geçen 40 ayın ardından Cuma günü ilk defa yüzde 2.61 seviyesi üzerinde kapanmasının önemine dikkat çeken Gödek, ABD’de hükümetin kapanma riskinin Temsilciler Meclisi tarafından sonuçlanan yasa ile bertaraf edilmesine karşın, Senato cephesinin nasıl bir tavır takınacağının belirsiz olduğunu ifade etti. Buna ek olarak bu hafta düzenlenecek ECB toplantısından önce paritede dalgalanmalar beklediğini belirten Gödek, euroda oluşan 1.23 üzeri oluşumun kalıcı olmayacağını tahmin ettiğine değindi. Dolar, dün 3.77 seviyesinde seyreden Dolar/TL 3.8065’lik seviyesine kadar ulaşmasının ardından 3.79 seviyesinde dengelendi. 

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