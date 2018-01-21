Herhangi bir otoriteye bağlı olmayan kripto para piyasası yeniden düşüşe geçti. Son 24 saatlik değişimler işlem hacmindeki gerilemeyi gözler önüne serdi.

Dünkü Yükseliş Bugün Devam Etmedi!

Yatırımını kripto paraya yapanlar dünkü yükseliş haberleriyle yeniden umutlanmıştı. Yatırımcının sevinci bugün yerini yine endişeli bir bekleyişe bıraktı. Kripto parlar hakkında çıkan haberler ve uyarılar piyasasının son haftalarda aşağı yönlü hareket etmesine neden olmuştu. Dün ise kripto para piyasası beklenmedik bir şekilde yönünü yukarıya çevirmişti.

İşlem Hacmindeki Küçülme 29 Milyar Doların Üzerinde!

Kripto paraların geçen 24 saatlik gelişimi incelendiğinde piyasanın işlem hacmindeki gerileme yüzde 3,4’ü buldu. Piyasada işlem gören bin 469 sanal paranın toplamdaki işlem hacmi 580 milyar 863 milyon dolar seviyesine geriledi. Dünün kayıtlarına bakıldığında piyasanın işlem hacminin 610 milyar dolara kadar çıktığı dikkatlerden kaçmadı. Dün ve bugünkü işlem hacmi karşılaştırıldığında, daralma 29 milyar 137 milyon dolara denk geldi. Son durumda 24 saatte piyasada en büyük paya sahip olan 5 para biriminin tamamında ciddi kayıplar yaşandı.

Piyasadan en fazla pay alan Bitcoin, piyasanın yüzde 34,9’lük bölümünü oluşturdu. Bu sanal para birimindeki azalış düne kıyasla yüzde 5,17’yi buldu. Bugün bir Bitcoin’in fiyatı 12 bin dolar seviyesinde satışa sunulurken, 24 saatlik zaman dilimi baz alındığında Bitcoin’in işlem hacmi 32 milyar dolara geriledi. Dünkü kayıtlar işlem hacminin 37,4 milyar dolar olduğunu kayıt altına almıştı.

Piyasada en büyükler arasında yer alan Ethereum ise geçen 24 saatte yüzde 3,74 oranında değer kaybetti. Ripple’deki azalış yüzde 10,16’yı buldu. Düşüş kaydeden diğer bir kripto paraysa Bitcoin Cash olarak tespit edildi. Azalış yüzde 3,62’yi buldu. Cardano’daki gerileme yüzde 9,09’a işaret etti.