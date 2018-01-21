Bir dönem satış patlaması yaşayan bilgisayarlara olan ilgi her geçen yıl biraz daha azalıyor. Bilgisayarlara olan ilginin azalmasında akıllı cep telefonları etkili olurken, 2017’nin Ocak ile Ekim ayları arasında satılan bilgisayar sayısı 890 bin adete kadar düştü.

Bilgisayar Satışları 2012’den İtibaren Düşüşe Geçti

Bir araştırma kuruluşu tarafından yapılan araştırma, Türkiye’nin bilgisayara ilgisinin azaldığını kanıtlar nitelikte oldu. Araştırma “Türkiye’de Bilgisayar Pazarı” başlığı altında yapılırken, bilgisayar satışlarında gerilemenin 2012 yılında başladığı dikkat çekti.

2017’nin Ocak – Ekim Döneminde 890 Bin Adet Satıldı

2017’nin Ocak ile Ekim aylarını kapsayan dönem baz alındığında, satışı yapılan bilgisayar sayısı 890 bin adet olarak belirlendi. Bu sayının 725 bin adetlik bölümü diz üstü cihazlarda yapıldı. Kalan 165 bin adetlik satışı ise masaüstü bilgisayarlar oluşturdu. 2016 yılındaki PC satışlarının toplamı ise 1 milyon 200 bin adet olarak kayda alınmıştı. Söz konusu yıllar karşılaştırıldığında azalışın 310 bin adeti bulduğu görüldü.

Satışlar Beklentinin Altında Kaldı

Sektörün 2017 yılından beklediği satış miktarı bir milyon ve üzeri olarak kaydedilmişti. Azalış beklentinin üzerinde olurken, bilgisayar satışları geçtiğimiz sene 2006 yılında gerçekleşen satışın dahi altına düştü. 2006 yılında 1 milyon 300 bin adetlik satışa imza atılmıştı.

Yüzde 93’ü Dizüstü Bilgisayar Almayı Düşünmüyor

Araştırma kuruluşu tarafından yapılan inceleme 26 farklı kentte yürütüldü. Araştırma 15 yaşında ve üzerinde olan yüz bin hanede yapıldı. Elde edilen sonuçlara göre 100 bin hanede bilgisayar kullanan kişilerin büyük bölümü diz üstü bilgisayar almayı planlamadıklarını ifade etti. Tüketicilerin yüzde 43’lük bölümü bilgisayar kullanmaya ihtiyaç duymadığını belirtti. Katılımcıların yüzde 28’lik kısmı ise bilgisayar almaya bütçesi olmadığını söyledi. Ankete katılan yüzde 14’lük katılımcı ise akıllı telefon kullandığını ve PC’ye ihtiyacı olmadığını dile getirdi. Yüzde 8’lik kesim ise bilgisayara yabancı olduğunu ve internet kullanıcısı olmadığını aktardı.