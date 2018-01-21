Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Arslan, 24 Ocak tarihinde Hizmet-İş Sendikasının kuruluşunun 40. Senesinin kutlanacağını aktardı. Hizmet-İş'in Türkiye'nin en çok üyeye sahip işçi sendikası olduğunu dile getiren Arslan, 39 senedir hedeflerine ulaşmak için çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

Hizmet-İş'in 2007 senesinde kongre sloganının "Geleceğimiz Hayallerimiz Kadardır" olduğunu hatırlatan Arslan, insanların büyük hayalleri ve büyük rüyalarının olmasının gerektiğini ve bu hayaller doğrultusunda hareket etmek gerektiğini aktardı. Sendikanın 2011 senesinde büyük bir birikim ve güce ulaştıklarına değinen Arslan, o süreçte sektördeki en büyük sendika olma kararı aldıklarını anlattı. 2011 senesinde düzenlenen kongrede hedeflerin üyelere anlatıldığını dile getiren Arslan, 2015 senesinde Hizmet-İş'in sektörün en büyük sendikası haline geldiğini belirtti. 2015 senesinde düzenlenen kongrede ise iş kolu zirvesinden Türkiye zirvesine ulaşma hedefini koyduklarını ifade eden Arslan, bu hedef doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Örgütlü Olmayan Çalışanlar Sendika Bünyesine Alınırsa Hedefe Ulaşılır