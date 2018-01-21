Hizmet-İş Ülkenin En Büyük Sendikası Olmayı Hedefliyor
Advert Advert Advert


Hizmet-İş Ülkenin En Büyük Sendikası Olmayı Hedefliyor


Hizmet-İş Ülkenin En Büyük Sendikası Olmayı Hedefliyor
Hizmet-İş Ülkenin En Büyük Sendikası Olmayı Hedefliyor Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-21 Saat: 13:30:54
Anasayfa Eko Gündem Hizmet-İş Ülkenin En Büyük Sendikası Olmayı Hedefliyor

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, ülkenin en büyük işçi sendikası olan Hizmet-İş'in bölgedeki en büyük sendika olmasını hedeflediklerini ifade etti.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Arslan, 24 Ocak tarihinde Hizmet-İş Sendikasının kuruluşunun 40. Senesinin kutlanacağını aktardı. Hizmet-İş'in Türkiye'nin en çok üyeye sahip işçi sendikası olduğunu dile getiren Arslan, 39 senedir hedeflerine ulaşmak için çalışmalar yürüttüklerini vurguladı. 

Hizmet-İş'in 2007 senesinde kongre sloganının "Geleceğimiz Hayallerimiz Kadardır" olduğunu hatırlatan Arslan, insanların büyük hayalleri ve büyük rüyalarının olmasının gerektiğini ve bu hayaller doğrultusunda hareket etmek gerektiğini aktardı. Sendikanın 2011 senesinde büyük bir birikim ve güce ulaştıklarına değinen Arslan, o süreçte sektördeki en büyük sendika olma kararı aldıklarını anlattı. 2011 senesinde düzenlenen kongrede hedeflerin üyelere anlatıldığını dile getiren Arslan, 2015 senesinde Hizmet-İş'in sektörün en büyük sendikası haline geldiğini belirtti. 2015 senesinde düzenlenen kongrede ise iş kolu zirvesinden Türkiye zirvesine ulaşma hedefini koyduklarını ifade eden Arslan, bu hedef doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini belirtti. 

Örgütlü Olmayan Çalışanlar Sendika Bünyesine Alınırsa Hedefe Ulaşılır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2017 senesinin Temmuz ayında açıklanan istatistikler kapsamında, Hizmet-İş'in 206 bini geçen üyesiyle Türkiye'nin en çok üyeye sahip işçi sendikası olduğuna dikkat çeken Arslan, "Genel İşler" iş kolunda 1 milyonun üzerinde personelin çalıştırıldığını belirtti. Bu personelden 400 bininin örgütlü olduğu hesabına göre, Hizmet-İş'in 600 bin çalışanı olduğunu dile getiren Arslan, iş kolunda örgütlü olmayan çalışanların da sendika bünyesine alınmasıyla hedeflerine ulaşabileceklerini belirtti. Arslan, bu hedeflerin gerçekleşmesinin mümkün olduğunu anlattı. 

Hak-İş Konfederasyonu Hizmet-İş Sendikası Mahmut Arslan Genel İşler Örgütlü Çalışan
KREDİ HABERLERİ
Kredi İçin Ev İpoteği mi? Araba İpoteği mi? Kredi İçin Ev İpoteği mi? Araba İpoteği mi? Bankalar tarafından sıklıkla kullanılan kredilerden birisi de ipotekli ihtiyaç kredisi olarak yer alıyor. Genellikle gelir belgesi ya da meslek sahibi olmayan kişiler tarafından tercih edilen bu kredi yönteminde ipotek karşılığında bankalardan...
15.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?
15.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 15.000 TL kredi kullanmak isteyen kişiler için hazırlamış olduğumuz bu yazıda, bankalar tarafından sizlere sunulan geri ödeme planlarını göreceğiz. 15.000 TL kredi veren bankalar içerisinde Türkiye İş Bankası, Ziraat Bankası, ING Bank, Şekerbank...
30.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?
30.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? Yeni bir ev almak isteyen, eğitimi için yurtdışına çıkacak olan veya arabasını değiştirmek isteyenlerin ilk uğradıkları yer olan bankalar, tüketicilerine farklı vade sayılarından kredi imkanları sunuyor. Tüketicilerin eğitim, sağlık, iş ve ticaret unsurlarında...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Kripto Paralar Yine Düşüşe Geçti! Bitcoin'deki Kayıp Büyük
Kripto Paralar Yine Düşüşe Geçti! Bitcoin'deki Kayıp Büyük
Dolar Nasıl Bir Seyir İzliyor? 21 Ocak Pazar
Dolar Nasıl Bir Seyir İzliyor? 21 Ocak Pazar