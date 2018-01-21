Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala, Hollanda'da her sene Ocak ayında düzenlenen fuarın, Avrupa'nın ikinci büyük fuarı olduğunu belirtti. Bölgenin turizm sektör temsilcilerinin bu fuara her sene katılım gerçekleştirdiklerine işaret eden Kavala, Bodrum'un diğer Türkiye tatil bölgelerine kıyasla Utrecht Turizm Fuarı'nda çok daha iyi tanıtıldığını belirtti. Bodrum tanıtımları için geniş bir alan ayrıldığını ifade eden Kavala, otel yetkililerinin fuarı ziyarete gelen Hollandalılara ücretsiz çekiliş yapılarak bir haftalık tatil hediye ettiğini anlattı.

Fuarda gözlem yapmaları sonucunda bu sene Hollandalı turist sayısında ciddi oranda artış yaşanmasını beklediklerini aktaran Kavala, yürütülen çalışmalarda bu sene daha çok Hollandalı turistin ziyarete geleceğini düşündüklerini belirti. Geçmiş dönemlerde Bodrum'un Hollanda ve İngiltere uyruklu turistleri misafir ettiğini anımsatan Kavala, zamanla bu rakamların azaldığını, fakat günümüzde turizmin yeniden canlanmaya başladığını vurguladı. Turizm sektöründe düşüşlerin çok hızlı, yükselişlerin ise yavaş yavaş olduğunu belirten Kavala, günümüz İngiltere ve Hollanda piyasasının Bodrum tatillerinin uçuş sayısı olarak ve turist sayısı olarak arttığını ifade etti. Kavala, bu gelişmenin olumlu olduğunu belirterek, önceki rakamların geçilebileceğini aktardı. Çeşitli Fuarlar Aracılığıyla Bölge Tanıtılacak