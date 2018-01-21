Hollanda Ve İngiltere'den Gelen Turist Sayısında Artış Bekleniyor
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Hollanda Ve İngiltere'den Gelen Turist Sayısında Artış Bekleniyor


Hollanda Ve İngiltere'den Gelen Turist Sayısında Artış Bekleniyor
Hollanda Ve İngiltere'den Gelen Turist Sayısında Artış Bekleniyor Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-21 Saat: 14:00:55
Anasayfa Turizm Hollanda Ve İngiltere'den Gelen Turist Sayısında Artış Bekleniyor

Hollanda'da düzenlenen "48. Utrecht Turizm Fuarı"na katılımda bulunan turizm sektörüyle uğraşan Bodrumlular, 2018 sezonunda İngiltere ve Hollanda'dan rekor seviyede turist geleceğini öngörüyor.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala, Hollanda'da her sene Ocak ayında düzenlenen fuarın, Avrupa'nın ikinci büyük fuarı olduğunu belirtti. Bölgenin turizm sektör temsilcilerinin bu fuara her sene katılım gerçekleştirdiklerine işaret eden Kavala, Bodrum'un diğer Türkiye tatil bölgelerine kıyasla Utrecht Turizm Fuarı'nda çok daha iyi tanıtıldığını belirtti. Bodrum tanıtımları için geniş bir alan ayrıldığını ifade eden Kavala, otel yetkililerinin fuarı ziyarete gelen Hollandalılara ücretsiz çekiliş yapılarak bir haftalık tatil hediye ettiğini anlattı. 

Fuarda gözlem yapmaları sonucunda bu sene Hollandalı turist sayısında ciddi oranda artış yaşanmasını beklediklerini aktaran Kavala, yürütülen çalışmalarda bu sene daha çok Hollandalı turistin ziyarete geleceğini düşündüklerini belirti. Geçmiş dönemlerde Bodrum'un Hollanda ve İngiltere uyruklu turistleri misafir ettiğini anımsatan Kavala, zamanla bu rakamların azaldığını, fakat günümüzde turizmin yeniden canlanmaya başladığını vurguladı. Turizm sektöründe düşüşlerin çok hızlı, yükselişlerin ise yavaş yavaş olduğunu belirten Kavala, günümüz İngiltere ve Hollanda piyasasının Bodrum tatillerinin uçuş sayısı olarak ve turist sayısı olarak arttığını ifade etti. Kavala, bu gelişmenin olumlu olduğunu belirterek, önceki rakamların geçilebileceğini aktardı. 

Çeşitli Fuarlar Aracılığıyla Bölge Tanıtılacak

Katılacak daha bir çok fuarlarının olduğunu ifade eden Kavala, Berlin Fuarı, EMİT Fuarı ve Moskova Fuarına katılımda bulunacaklarını bildirdi. Kavala, bu fuarların büyük fuarlar olduğuna işaret ederek, Bodrum'un sunum ve tanıtımının ilerleyen süreçte yerli ve yabancı turist sayısını arttıracağını vurguladı. 

BODER Orhan Kavala Hollanda İngiltere Bodrum Turizm
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