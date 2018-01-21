Ülkenin maden kaynaklarının çok zengin olduğunu ve maden ihracatının yüzde 50'lik bölümünü doğal taş ihracatının oluşturduğunu dile getiren İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer, konuya ilişkin muhabirlere değerlendirmede bulundu. Sektörün 2017 senesinde 4 milyar 700 milyon dolar ihracat geliri elde ettiğini bildiren Dinçer, bu ihracat tutarının bir önceki seneye kıyasla yüzde 24 oranında artışa tekabül ettiğini aktardı. Maden ihracatının artması için maden ve işletme izinlerinin hızlandırılmasının gerekliliğine işaret eden Dinçer, 2023 senesinde hedeflenen 15 milyar dolar ihracat gelirine ulaşılması için her sene yüzde 20 ila yüzde 25 oranında ihracat artışı olması gerektiğini belirtti.