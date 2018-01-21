Maden Ve Doğal Taş İhracatına 15 Milyar Dolarlık Hedef!
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Maden Ve Doğal Taş İhracatına 15 Milyar Dolarlık Hedef!


Maden Ve Doğal Taş İhracatına 15 Milyar Dolarlık Hedef!
Maden Ve Doğal Taş İhracatına 15 Milyar Dolarlık Hedef! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-21 Saat: 14:21:57
Anasayfa İthalat&İhracat Maden Ve Doğal Taş İhracatına 15 Milyar Dolarlık Hedef!

Maden ve doğal taş sektörünün ülke ekonomisine ciddi oranda katkı sağladığına dikkat çeken Dinçer, dünyada 90 tür maden bulunduğunu, bu maden türlerinden 70 tanesinin Türkiye'de olduğunu vurguladı.

Ülkenin maden kaynaklarının çok zengin olduğunu ve maden ihracatının yüzde 50'lik bölümünü doğal taş ihracatının oluşturduğunu dile getiren İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer, konuya ilişkin muhabirlere değerlendirmede bulundu. Sektörün 2017 senesinde 4 milyar 700 milyon dolar ihracat geliri elde ettiğini bildiren Dinçer, bu ihracat tutarının bir önceki seneye kıyasla yüzde 24 oranında artışa tekabül ettiğini aktardı. Maden ihracatının artması için maden ve işletme izinlerinin hızlandırılmasının gerekliliğine işaret eden Dinçer, 2023 senesinde hedeflenen 15 milyar dolar ihracat gelirine ulaşılması için her sene yüzde 20 ila yüzde 25 oranında ihracat artışı olması gerektiğini belirtti. 

Türkiye'nin bazı madenleri ithal aldığını belirten Dinçer, Türkiye'de maden bulunmasına karşın üretimin yapılmaması nedeniyle ithal alım yapılması gerektiğini belirtti. Üretimin arttırılmasının gerekliliğinden bahseden Dinçer, üretimi arttırıp maden ithalatının azaltılması sonucunda bu ürünlerin ihracatında artış sağlayacaklarını ve buna ek olarak ülke ekonomisine iki kat değer kazandıracaklarını dile getirdi. 

Türkiye'nin Rezervi Dünya Rezervlerinin Yüzde 33'üne Eş Değer 

Bu sene maden ihracatında yüzde 25 oranında artışla 6 milyar dolarlık getiri elde etmeyi planladıklarını aktaran Dinçer, doğal taş ihracatında ise 2.5 milyar dolara ulaşarak yüzde 25'lik büyüme hedefine ulaşmak istediklerini bildirdi. Maden ihracatının yüzde 50'lik kısmının doğal taştan oluştuğunu bildiren Dinçer, Türkiye'nin doğal taş rezervi yönünden dünyanın yüzde 33'ünden fazla paya sahip olduğuna değindi. Türkiye'nin zenginliklerini değerlendirmesinin önemine işaret eden Dinçer, sektörün istihdama da katkı sağladığını belirtti. 

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