Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, sivil havacılık altyapısının geliştirilmesi için yatırımlar ve yürürlüğe giren kararlarla Türkiye'nin, bu alanda dünyanın en hızlı gelişen ülkelerinden biri olduğuna işaret etti. Bunun yanı sıra Türkiye'de, uçakla seyahat eden yolcu sayısında ciddi bir artış olduğuna işaret eden Arslan, son 10 senede havayolu aracılığıyla taşınan yolcu sayısının senelik bazda ortalama yüzde 10.3 oranında arttığına dikkat çekti. Arslan, 2008 senesinde 79 milyon 887 bin 380 kişi olan yolcu sayısının 2017'de 193 milyon 318 bin 708'e yükseldiğini belirtti.
Türkiye'de yurt içinde 2002 senesinde 2 merkezden 26 bölgeye yalnızca Türk Hava Yolları (THY)'nin tarifeli uçuş yaptığını anlatan Arslan, geçen 15 sene içinde iç hatlarda 6 havayolu firmasının 7 merkezden toplam 55 noktaya uçuş yaptığını vurguladı. 2003 senesinde yurt dışında yalnızca 50 ülkede 60 uçuş noktasına sefer düzenlendiğini anımsatan Arslan, 2017 Aralık ayı itibarıyla bu noktaların toplam 119 ülkede 296 bölgeye ulaştığına işaret etti. Arslan, bu verilerin Türk havacılık sektörünün günden güne büyüdüğünün bir göstergesi olduğunu belirtti.
Türk Havacılık Sektörü Günden Güne Büyüyor
Türk hava sahasında 2017'de gerçekleşen transit üst geçişler dahil uçuş sayısının 2016'ya kıyasla yüzde 4.5 yükseldiğini dile getiren Arslan, 2016'da 1 milyon 829 bin 908 olan uçuş sayısının, geçen sene 1 milyon 912 bin 216'a ulaştığını ifade etti. Arslan, Türk hava sahasından geçen sene 413 bin 97 üst geçiş gerçekleştiğine işaret ederek, Türk hava sahasının toplam 1 milyon 912 bin 216 uçuşa ev sahipliği ettiğinin bilgisini verdi.