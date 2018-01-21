Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, sivil havacılık altyapısının geliştirilmesi için yatırımlar ve yürürlüğe giren kararlarla Türkiye'nin, bu alanda dünyanın en hızlı gelişen ülkelerinden biri olduğuna işaret etti. Bunun yanı sıra Türkiye'de, uçakla seyahat eden yolcu sayısında ciddi bir artış olduğuna işaret eden Arslan, son 10 senede havayolu aracılığıyla taşınan yolcu sayısının senelik bazda ortalama yüzde 10.3 oranında arttığına dikkat çekti. Arslan, 2008 senesinde 79 milyon 887 bin 380 kişi olan yolcu sayısının 2017'de 193 milyon 318 bin 708'e yükseldiğini belirtti.