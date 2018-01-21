2017 senesine yönelik değerlendirmede bulunan ve 2018'deki hedeflerini aktaran Arzum Üst Yöneticisi Mete Zadil, Türkiye ekonomisinin geçen sene güçlü bir büyüme performansı gösterdiğine dikkat çekti. Bu senede sektör büyümesinin güçlü bir şekilde devam etmesini beklediklerini antalan Zadil, hükümetin orta vadeli planında büyüme beklentisinin yüzde 5.5 civarında olduğuna değindi. Buna göre Arzum'un büyümesinin de yüzde 5 oranında olacağını düşündüklerini aktaran Zadil, bayanların iş gücüne katılımının artmasının Türkiye ekonomisine önemli bir katma değer sağlayacağını belirtti.

2017 senesinin 10 aylık sürecine yönelik değerlendirmede bulunan Zadil, küçük ev aletleri pazarının adet olarak yüzde 5.3 oranında daraldığını buna karşın ciro olarak yüzde 8.6 büyüme gösterdiğine işaret etti. Pazarın 2018 senesinde de ciro olarak yüzde 10 büyüyeceğini düşündüklerini dile getiren Zadil, 2017 senesinin sektör adına başarılı geçtiğini, ciro olarak 2017'yi bir önceki seneye kıyasla yüzde 22 oranında artışla sonlandırdıklarını belirtti. Ciro, pazar payı ve karlılık yönünden 2017'nin Arzum tarihindeki en iyi sezon olarak kapatıldığına işaret eden Zadil, firmanın 2018 senesinde de sektörde fark oluşturacağına değindi. Bayanların beğenisini kazanacak renk serisi ürünler tasarladıklarını anlatan Zadil, buna ek olarak 2001 senesinde küçük ev aletleri sektöründe bir ilk olarak başlattılan 3 sene garanti uygulamasını 2018 itibarıyla 3+1'e çıkacağını aktardı.