Yapmış olduğu yazılı açıklamalarda Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, örtü altı üretimin ekolojik şartların belirli bir bölümünün ya da tamamının kontrol altına alınması sayesinde ürünlerin yetişme döneminin uzatılması veya mevsimler dışında yetiştirilmesine imkan verdiğini anlattı. Arazi ve üretim artışında modern seralara geçilmesi, yayla seracılığının yaygınlaşması ve tarımda teknolojinin kullanılmasının fayda sağladığına dikkat çeken Bayraktar, günümüz şartlarında üzüm, kayısı, şeftali, erik gibi türlerin de örtü altında yetiştirilebileceğinin bilgisini verdi.

İşletme Maliyetleri Düşürülmeli

İklim şartlarının uygun olması sebebiyle örtü altı üretimin genellikle Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinin kıyı şeridinde yapıldığını dile getiren Bayraktar, 692 bin dekar örtü altı tarım arazisinin yüzde 38.8'lik bölümünün Antalya'da, yüzde 24.2'lik bölümünün Mersin'de, yüzde 15.5'lik bölümünün Adana'da bulunduğunu belirterek, toplam örtü altı tarım arazilerinin yüzde 78.5'lik kısmının bu üç şehirde olduğunu anlattı. Bayraktar, örtü altı yetiştiriciliğin daha da artması için maliyetlerin düşürülmesinin ve işletmelerin rekabet gücünün artırılmasının gerekliliğine işaret etti. bildirdi.