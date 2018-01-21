Örtü Altı Yetiştiricilikte Üretim 7 Milyon Tona Ulaştı
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Örtü Altı Yetiştiricilikte Üretim 7 Milyon Tona Ulaştı


Örtü Altı Yetiştiricilikte Üretim 7 Milyon Tona Ulaştı
Örtü Altı Yetiştiricilikte Üretim 7 Milyon Tona Ulaştı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-21 Saat: 15:21:15
Anasayfa Eko Gündem Örtü Altı Yetiştiricilikte Üretim 7 Milyon Tona Ulaştı

Örtü altı yetiştiriciliğin tarım sektöründe kesintisiz üretimle 365 güne çıkarıldığına dikkat çeken TZOB Genel Başkanı Bayraktar, 2007 senesinde 5 milyon ton üretim gerçekleştirirken, 2016 senesinde bu rakamın yüzde 41.8 oranında artışla 7 milyon 165 bin tona ulaştığını bildirdi.

Yapmış olduğu yazılı açıklamalarda Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, örtü altı üretimin ekolojik şartların belirli bir bölümünün ya da tamamının kontrol altına alınması sayesinde ürünlerin yetişme döneminin uzatılması veya mevsimler dışında yetiştirilmesine imkan verdiğini anlattı. Arazi ve üretim artışında modern seralara geçilmesi, yayla seracılığının yaygınlaşması ve tarımda teknolojinin kullanılmasının fayda sağladığına dikkat çeken Bayraktar, günümüz şartlarında üzüm, kayısı, şeftali, erik gibi türlerin de örtü altında yetiştirilebileceğinin bilgisini verdi.  

İşletme Maliyetleri Düşürülmeli 

İklim şartlarının uygun olması sebebiyle örtü altı üretimin genellikle Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinin kıyı şeridinde yapıldığını dile getiren Bayraktar, 692 bin dekar örtü altı tarım arazisinin yüzde 38.8'lik bölümünün Antalya'da, yüzde 24.2'lik bölümünün Mersin'de, yüzde 15.5'lik bölümünün Adana'da bulunduğunu belirterek, toplam örtü altı tarım arazilerinin yüzde 78.5'lik kısmının bu üç şehirde olduğunu anlattı. Bayraktar, örtü altı yetiştiriciliğin daha da artması için maliyetlerin düşürülmesinin ve işletmelerin rekabet gücünün artırılmasının gerekliliğine işaret etti. bildirdi.  

TZOB'un elde ettiği veriler kapsamında, örtü altında yetiştirilen ürünlerin yüzde 94.1'lik bölümü sebzelerden, yüzde 5.9'luk bölümü meyvelerden oluşuyor. 35 çeşit sebzenin üretildiği örtü altında 6 milyon 743 bin ton sebze, 422 bin ton meyve üretimi gerçekleştirildi. Sebze üretiminin yüzde 53.6'lık bölümünü domates, yüzde 16'lık bölümünü salatalık, yüzde 10.4'lük bölümünü karpuz, yüzde 8.9'luk bölümünü biber, yüzde 4.3'ünü ise patlıcan oluşturuyor. Meyve üretiminde yüzde 59.7'luk üretim muz, yüzde 39.8'lik üretimi çilek oluşturuyor.  

TZOB Şemsi Bayraktar Tarım Örtü Altı Yetiştiriciliği Modern Sera
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Örtü Altı Yetiştiricilikte Üretim 7 Milyon Tona Ulaştı