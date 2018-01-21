Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ekonomi Bakanlığının ithalatta 17 Temmuz 2017 senesi itibarıyla çok daha sıkı bir denetim politikası yürütüldüğünü belirtti. Belge ve işaret kontrollerine ek olarak detaylı laboratuvar testlerine başlandıklarını açıklayan Zeybekci, bu uygulama sayesinde oyuncak, ayakkabı, cep telefonu, aydınlatma cihazı, elektrikli ev aletleri, klima, beyaz eşya gibi bir çok ürünün denetiminin yapıldığını dile getirdi. Bu denetimlerde genellikle Uzakdoğu menşeli ürünlere ağırlık verildiğine işaret eden Zeybekci, test aşamasında kamu ve özel sektör laboratuvarlarının kullanıldığına değindi.

2017 senesinde 50 bin test yaptıklarını ve Uzakdoğu menşeli 5 milyar dolar değerinde 150 milyonu aşkın ürünün denetlendiğini bildiren Zeybekci, 150 milyon ürünün 86 milyonu oyuncak, 37 milyonu elektrikli cihaz, 8 milyonu ayakkabı, 5.3 milyonu iş eldiveni, 1.2 milyonunun cep telefonu olduğunu aktardı. Bu ürünlerden 1.3 milyon oyuncak, 150 bin çift ayakkabı ve aydınlatma aletleri gibi toplam 5 milyon ürünün ve 700 bin iş eldiveninin ithalatına güvenli olmamaları nedeniyle onay verilmediğini dile getiren Zeybekci, 2017 senesinde ithalatına izin verilmeyen ürünlerin adet bazında 16 milyonu geçtiğini ifade etti.

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