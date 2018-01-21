150 Milyon Adet Uzakdoğu Menşeli Ürün İthalatı Reddedildi!
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150 Milyon Adet Uzakdoğu Menşeli Ürün İthalatı Reddedildi!


150 Milyon Adet Uzakdoğu Menşeli Ürün İthalatı Reddedildi!
150 Milyon Adet Uzakdoğu Menşeli Ürün İthalatı Reddedildi! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-21 Saat: 15:41:22
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2017 senesinde 50 bin test yaparak Uzakdoğu menşeli, 5 milyar dolar ithalat değerine sahip 150 milyondan fazla ürünü denetlediklerini bildiren Ekonomi Bakanı Zeybekci, ithal alımı onaylanmayan ürünlerin adet bazında 16 milyonu geçtiğini belirtti.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ekonomi Bakanlığının ithalatta 17 Temmuz 2017 senesi itibarıyla çok daha sıkı bir denetim politikası yürütüldüğünü belirtti. Belge ve işaret kontrollerine ek olarak detaylı laboratuvar testlerine başlandıklarını açıklayan Zeybekci, bu uygulama sayesinde oyuncak, ayakkabı, cep telefonu, aydınlatma cihazı, elektrikli ev aletleri, klima, beyaz eşya gibi bir çok ürünün denetiminin yapıldığını dile getirdi. Bu denetimlerde genellikle Uzakdoğu menşeli ürünlere ağırlık verildiğine işaret eden Zeybekci, test aşamasında kamu ve özel sektör laboratuvarlarının kullanıldığına değindi. 

2017 senesinde 50 bin test yaptıklarını ve Uzakdoğu menşeli 5 milyar dolar değerinde 150 milyonu aşkın ürünün denetlendiğini bildiren Zeybekci, 150 milyon ürünün 86 milyonu oyuncak, 37 milyonu elektrikli cihaz, 8 milyonu ayakkabı, 5.3 milyonu iş eldiveni, 1.2 milyonunun cep telefonu olduğunu aktardı. Bu ürünlerden 1.3 milyon oyuncak, 150 bin çift ayakkabı ve aydınlatma aletleri gibi toplam 5 milyon ürünün ve 700 bin iş eldiveninin ithalatına güvenli olmamaları nedeniyle onay verilmediğini dile getiren Zeybekci, 2017 senesinde ithalatına izin verilmeyen ürünlerin adet bazında 16 milyonu geçtiğini ifade etti. 

Türk Üreticiler Haksız Rekabetten Korunuyor 

Denetimlere başlanan süreçte gümrüklerde aşırı yoğunluk yaşandığını ve Ekonomi Bakanlığının istikararlı duruşunu bozmadan zamanla oturduğunu ve ithalata belli bir disiplin getirildiğini belirten Zeybekci, Bakanlığın sıkı ithalat denetimleri politikasıyla vatandaşların güvenli ve kaliteli ürün kullanmasını sağladıklarını anlattı. Zeybekci, bu sayede yerli üreticilerin Uzakdoğu menşeli kalitesiz ürünlerin haksız rekabetinden korunduğunu dile getirdi. 

Nihat Zeybekci İthalat Uzakdoğu Menşeli Ürün Denetim Politikası
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