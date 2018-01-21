Ülkenin 13 milyon zeytin ağacıyla zeytinyağında başlıca üretim merkezlerinden biri olduğu Edremit Körfezi'nde, hastalık ve zararlı kaynaklı dökülmenin sınırlı olması ve ürünün ağacından toplanması ile bu sezon zeytinyağının kalitesi arttı. Toptan litre fiyatı 14 lira yakınlarında seyreden ve market raflarında 18 ila 20 liradan satışa sunulan sızma zeytinyağı, üreticisini ve tüketicisini memnun ediyor.

Zeytinler Yere Düşmeden Toplanıyor

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Tariş 76 Nolu Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Müdürü Emrah Öztürk, yeni zeytin sezonunun üreticiler için çok güzel geçtiğini belirtti. Ocak ayı itibarıyla hasadın yüzde 80'lik bölümünün yapıldığını dile getiren Öztürk, bu sene zeytin sezonundan herkesin memnun olduğunu vurguladı. Hasat edilen zeytinlerin yere düşmeden ağaç üstünden toplanmasıyla oldukça kaliteli ve güzel yağlar elde edildiğine dikkat çeken Öztürk, fabrikada sıkımı yapılan zeytinlerin yüzde 75'lik bölümünün yemeklik dizyem sızma yağ olduğunu aktardı. Öztürk, bu dizyem oranının zeytinyağının kaliteli olduğunun bir göstergesi olduğunu dile getirdi.