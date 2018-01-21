Zeytinyağı Sezonunda Rekolte Beklentileri Aştı
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Zeytinyağı Sezonunda Rekolte Beklentileri Aştı


Zeytinyağı Sezonunda Rekolte Beklentileri Aştı
Zeytinyağı Sezonunda Rekolte Beklentileri Aştı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-21 Saat: 15:56:52
Anasayfa Eko Gündem Zeytinyağı Sezonunda Rekolte Beklentileri Aştı

Edremit Körfezi'nde, hasta ya da zararlı kaynaklı dökülme sınırı olması nedeniyle ve ürünün ağacından toplanması nedeniyle bu sezon zeytinyağının kalitesi arttı.

Ülkenin 13 milyon zeytin ağacıyla zeytinyağında başlıca üretim merkezlerinden biri olduğu Edremit Körfezi'nde, hastalık ve zararlı kaynaklı dökülmenin sınırlı olması ve ürünün ağacından toplanması ile bu sezon zeytinyağının kalitesi arttı. Toptan litre fiyatı 14 lira yakınlarında seyreden ve market raflarında 18 ila 20 liradan satışa sunulan sızma zeytinyağı, üreticisini ve tüketicisini memnun ediyor. 

Zeytinler Yere Düşmeden Toplanıyor  

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Tariş 76 Nolu Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Müdürü Emrah Öztürk, yeni zeytin sezonunun üreticiler için çok güzel geçtiğini belirtti. Ocak ayı itibarıyla hasadın yüzde 80'lik bölümünün yapıldığını dile getiren Öztürk, bu sene zeytin sezonundan herkesin memnun olduğunu vurguladı. Hasat edilen zeytinlerin yere düşmeden ağaç üstünden toplanmasıyla oldukça kaliteli ve güzel yağlar elde edildiğine dikkat çeken Öztürk, fabrikada sıkımı yapılan zeytinlerin yüzde 75'lik bölümünün yemeklik dizyem sızma yağ olduğunu aktardı. Öztürk, bu dizyem oranının zeytinyağının kaliteli olduğunun bir göstergesi olduğunu dile getirdi. 

Zeytinde bu sene tahminlerin üstünde rekolte gerçekleştiğini bildiren Edremit Ziraat Odası Başkan Vekili Ali Yılmaz Diker, hasadın hala devam ettiğini, zeytinyağı fabrikalarının aralıksız çalıştığını ve sezondan memnun olduklarını anlattı. Bu sene çok güzel zeytinyağları üretildiğine dikkat çeken Diker, tüm bölgelerden numune olarak alınan zeytinyağlarının geçmiş sezonlara kıyasla çok daha kaliteli olduğunu belirtti. 

Tariş Edremit Ziraat Odası Ali Yılmaz Diker Emrah Öztürk Zeytin Zeytinyağı
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