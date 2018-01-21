Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde 16 Ocak ila 20 Ocak tarihleri arasında eş zamanlı bir şekilde düzenlenen 9. GAPTARIM Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı'yla, 14. GAPFOOD Gıda Fuarı'nı toplam da 245 bin kişinin ziyaret ettiği ifade edildi.

Fuar 18 Bin Metrekare Alana Kuruldu

16 Ocak tarihinde kapılarını açan fuarın 18 bin metrekareden oluşan alana kurulduğu ifade edilirken, fuar açılışının Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba tarafından yapıldığı bildirildi. Bahsi geçen fuarların ise Gaziantep Sanayi Odası tarafından, Gaziantep Ticaret Odası tarafından, Gaziantep Tarım İl Müdürlüğü tarafından, Gaziantep Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği tarafından, Gaziantep Ziraat Odası tarafından, Gaziantep Ticaret Borsası tarafından ve GAİB tarafından desteklenerek düzenlendiği ifade edildi.

Tarım makinelerinin, traktörlerin, traktör ekipmanlarının, hayvansal üretim makinelerinin, tarımsal danışmanlığın, gübrenin, ilaçlamanın, yem katkı maddelerinin ve gıda ürünleri şeklinde çok sayıda ürün gruplarının bulunduğu fuara 180 firmanın ve markanın katılım gösterdiği ifade edilirken, söz konusu fuarlarda İstanbul'dan Hatay'a, İzmir'den Mersin'e, Sakarya'dan Van'a kadar çok sayıda firma ve markanın yer aldığı bildirildi.

İl ve ilçelerden çiftçilerin, üreticilerin, akademisyenlerin, ilgili kurumların, bayilerin, kuruluşların, odaların, dernek üyelerinin ve belediyelerin katılım gösterdiği fuarlarda Akort Fuarcılık, Türk Veteriner Hekimler Birliği, Gaziantep İl Tarım ve Gıda Müdürlüğü, Veteriner Hekimler Dayanışma Merkezi ile Gaziantep ili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nce bazı yarışmalar düzenlendi.

Etkinliklerin Amacı Çiftçileri Bilinçlendirmek

Öte yandan birlikler ve odalar tarafından çiftçilerin bilinçlendirilmesi adına farklı etkinliklerin gerçekleştirildiği fuar kapsamında fuara katılım göstermek isteyenler için çevre illerden ve ilçelerden araçlarla organize olarak gelişler ve gidişler sağlandığı belirtildi.