KP gazetesinde çalışan iki muhabir, Rusya Federasyonu Merkez Bankası'na ait olan ve toplam altın rezervlerinin 76.1 milyar dolar seviyesinde bulunduğu bilinen depoya giriş yaparak, söz konusu depoya giren ilk basın mensupları olarak tarihe geçtiler.

Girdikleri depoyu fotoğraflayan ikili, sonrasında bu fotoğrafları medya ile paylaştı. Paylaşılan fotoğraflarda görülen deponun tümünde, mühürlenerek üst üste istiflenen ve nizami bir biçimde sıralanan kafesli konteynırlar ise büyük ilgi çekti.

Rusya Federasyonu Merkez Bankası'nın uluslararası rezervlerindeki altınların 1.800 tonun üstünde olduğu ifade edilirken, Rusya'nın altın rezervi bakımından dünya genelinde 6'ncı sırada konumlandığı biliniyor. Söz konusu depoda her bir metrekareden oluşan alana 1 ton altın düştüğü dile getirilirken, 10 sene öncesinde Rusya'nın uluslararası altın rezervleri kapsamında payının yüzde 3 seviyesinde olduğuna dikkat çekiliyor. Son dönemlerde Rusya Merkez Bankası'nın rezervlerini arttırmasıyla birlikte ise bahsi geçen rakamın yüzde 17 seviyesine ulaştığı ifade ediliyor.

76 Milyar Dolar Değerinde Altın

Ayrıca güncel veriler doğrultusunda bankanın rezervlerinin 345.5 milyar dolarının dövizden oluştuğu belirtilirken, 76.1 milyar dolarlık bölümünün altından oluştuğu ve 9.6 milyar dolarlık bölümünün ise altın dışındaki madenlerden oluştuğu dile getiriliyor.

Rusya'nın batı ülkelerinin 2014 senesinde faaliyete aldığı yaptırımlardan sonra aktif bir biçimde altın satın alımına giriştiği ifade edilirken, söz konusu tarihten itibaren Rusya'nın senelik bazda 100 ton altın edindiği biliniyor. Bu durum sonrasında ise satın alımların oranının 2 kat artış gösterdiği vurgulanırken, Rusya'nın 2016 ve 2017 senelerinde 200 tonu aşkın altın satın aldığı belirtiliyor.

Öte yandan altın rezervlerinin ülkenin adeta can simidi olduğu vurgulanırken, kriz yaşanması halinde veya döviz rezervlerinin yetersiz kalması durumunda, altın rezervlerinin satışı yapıldığı gibi bunun yanı sıra rehin verildiği de biliniyor.