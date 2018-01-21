Burkay: 2018 Altın Dönem Olacak!
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Burkay: 2018 Altın Dönem Olacak!


Burkay: 2018 Altın Dönem Olacak!
Burkay: 2018 Altın Dönem Olacak! Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-21 Saat: 16:58:26
Anasayfa Eko Gündem Burkay: 2018 Altın Dönem Olacak!

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursa'da gerçekleştirilen projeler ve ülke ekonomisinin beklentileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak görev yapan İbrahim Burkay, Bursa'nın projeleri ve ülke ekonomisi hakkında değerlendirmeler gerçekleştirdi. Türkiye'nin büyümesinde en çok katkıyı sağlayan illerden birinin Bursa olduğuna değinen Burkay, geçtiğimiz sene içerisinde Bursa'da 14 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirildiğini ifade etti. 

Bursa'nın 4 milyar dolar seviyesinde ticaret fazlası verdiğinden bahseden Burkay, ülke genelinde en çok dış ticaret fazlası konumunda Bursa'nın olduğuna vurgu yaptı. Bursa'nın 2018 senesindeki ihracat hedefinin 15 milyar dolar seviyesini aşmak olduğunun altını çizen Burkay, yeni yılın ocak ayı itibariyle otomotiv sektörü kapsamında ihracat rakamlarının sevindirici olduğunu belirtti. 

80 Bin Kişi İstihdam Edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebiyle başlatılan istihdam seferberliği çerçevesinde, il genelinde 80 bin kişinin istihdam edileceğine dair söz verdiklerini anımsatan Burkay, bahsi geçen rakama ulaşıldığını aktardı. 2017 senesi içerisinde Bursa'daki işsizlik oranını yüzde 6 seviyelerine kadar indirdiklerine vurgu yapan Burkay, il genelinde işsizliğin olmadığını aksine işçisizliğin olduğunu savundu. 

İlin sanayi kapasitesi kullanım oranı bakımından yüzde 85'li seviyeleri gördüğünü belirten Burkay, yatırım teşvik oranları çerçevesinde de Bursa'nın 3'üncü sırada yer aldığını dile getirdi. 2017 senesi içerisinde gerçekleştirilen uygulamalar doğrultusunda rekor seviyede bir büyüme yakalandığına dikkatleri çeken Burkay, 2017'nin kolay bir sene olmadığını ifade etti. 

2018 Altın Dönem Olacak

2018 senesinin Bursa ve Türkiye için altın dönem şeklinde nitelendirilen bir yıl olacağına inandıklarını söyleyen Burkay, il genelinde şu anda 100 AR-GE firmasının hizmet verdiğini ifade ederek, Bursa'da çok sayıda sektör adına mükemmeliyet merkezleri oluşturmak için adım attıklarını işaret etti. 

Öte yandan Dünya Bankası'nın ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının 2018 senesinde Avrupa Birliği'nde yüzde 2.2 ila yüzde 2.5 aralığında bir büyüme beklentileri olduğunu anımsatan Burkay, Avrupa Birliği'nin söz konusu oranda büyümesinin anlamının, Türkiye'nin minimum yüzde 7.5 büyüme göstermesi olduğunu sözlerine ekledi. 

Bursa İbrahim Burkay Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye
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