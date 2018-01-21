Erzurum'a bağlı Aziziye ilçesinde kültür mantarı üretimi için bir tesis kuran girişimci, gerek il genelinden gerekse çevre illerden gelen yoğun taleplere yetişmek için çaba gösteriyor. Aziziye ilçesinin Yarımca Mahallesi'nde Sinan Yavuz adlı girişimcinin kurmuş olduğu tesis kapsamında günlük bazda 100 kilogram ila 150 kilogram arasında mantar yetiştirildiği belirtiliyor.

Kapasite artırımına gidilmesi planlandığı ifade edilen tesis genelinde çok sayıda kişinin de istihdam edildiği ifade ediliyor. Tesisi gezerek tesis detayları hakkında bilgiler aktaran Aziziye ilçesinin Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, yüksek besin değerinden dolayı kültür mantarına yönelik üretim tesislerinin gittikçe artış gösterdiğine vurgu yaptı.

Bölgeye Katkı Sağlayacak Projeler Desteklenecek

Bahsi geçen yatırımlara ilişkin desteklerini sürdüreceklerinden bahseden Orhan, yerel yönetim olarak cazibe merkezi konumunda bulunan bölgeye katkıda bulunacak tüm projelere gerekli olan destekleri vereceklerinin altını çizdi.

Bu kapsamda mantar üreticiliğinin söz konusu projelerden sadece biri olduğunu söyleyen Orhan, bölge genelinde girişimcilik ruhunun ön plana çıkmasını istediklerini dile getirdi. Mantarın son zamanlarda popüler bir ticaret ürünü konumuna yükseldiğine değinen Orhan, üreticilerin yaptıkları projelerle aile ekonomisinin yanı sıra ülke ekonomisine de katkı sağladığını belirtti.

Yeni açılan iş alanları çerçevesinde üreticilerin kazanç elde etmesinin yanında tüketicilerin de uygun fiyatlardan kaliteli ürünlere sahip olduğunu dile getiren Orhan, kendilerinin de bu ortamı oluşturmak adına ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Proteini Ete Göre 2 Kat Fazla

Tesisin sahibi olan Sinan Yavuz ise yaptığı açıklamada kültür mantarının besin değerinin yüksek olduğuna dikkatleri çekerek, mantarın protein değerinin ete oranla 2 kat daha fazla olduğunu söyledi. Tesisin kurulumundan sonra bazı nedenlerden dolayı pazar bulmakta zorluk çektiklerini işaret eden Yavuz, ürünün içerisinde bulunan zengin vitaminler ve minerallerin tanınmasından sonra sorunun çözüldüğünü sözlerine ekledi.