Ankara Bakkallar ve Bayiler Odası'nın 26'ncı Olağan Kongresi'ne katılım sağlayan Türkiye Esnaflar ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, kongrede önemli açıklamalarda bulundu. Ülke genelinde bulunan tüm esnafları ve sanatkarları kendisinin temsil ettiğine değinen Palandöken, hafta tatil ruhsatının kaldırıldığını ve 4 senelik üyelikleri bulunan kişilerden aidat alınmadığını dile getirdi.

Stopaj Müjdesi

Bu zamana kadar kimseyi kapıdan geri çevirmediklerinden bahseden Palandöken, yardım isteyen herkesin yanında olduklarını belirtti. Konuşması sırasında esnaflara müjde veren Palandöken, dükkanı kira olan kişilerin bundan böyle kira stopajını yüzde 25 olarak ödemeyeceğini dile getirdi. Bunun yanı sıra Özel Tüketim Vergisi'nin indirilmesiyle alakalı da bir çalışma yaptıklarından bahseden Palandöken, marketlerin sokak aralarına kadar girdiğini ve bunun çözüm yolunun ise kanun olduğunu ifade etti.

Gerekli müracaatı yaparak AYM'ye gittiklerini hatta perakende yasası çıkarıldığını belirten TESK Başkanı, 1.5 senedir söz konusu yasanın yönetmeliklerini beklediklerini dile getirdi. Sokak aralarında gelip vatandaşın dükkanlarının yanına dükkan açılmasının önüne geçilmesi adına iş yeri açma ruhsatını 2019 senesinden sonra meslek odalarına verdiklerini söyleyen Palandöken, haksız rekabetin ortadan kalkacağını ve yönetmeliklerin çıkacağını işaret etti.

Öte yandan konuşması sırasında halk ekmeklerin büfelerde satışının yapılmasıyla alakalı talepler geldiğine dikkatleri çeken Palandöken, bundan sonra talepler doğrultusunda çalışmaların süreceğine değindi.

Stopaj Nedir?

Stopaj asıl olarak bir vergi ödeme şekli olup, işverenler tarafından gelir veya kurumlar vergisine bağlı olan bir kazanca ait tutarın, iş yapanlara verilmesi esnasında, yasayla belirlenen oranlar tarafından söz konusu tutarın bir bölümünün korunarak, iş yapan kişilerin adına peşin bir şekilde vergi dairelerine yatırılması biçiminde gerçekleştirilen vergileme şekli olarak bilinmektedir.