ÇESADER, esnafların yaşadığı sorunlara dikkat çekmek adına "Alışverişimi Mahallemde Yapıyorum" kampanyasını başlattığını duyurdu. Derneğin bahsi geçen kampanyayı bölge genelindeki bir bakkalda başlattığı ifade edilirken, konu hakkında Çekmeköy Esnaf ve Sanatkarlar Derneği'nin Başkanlığını yapan Gökhan Balcı açıklamalarda bulundu.

Kampanyanın Amacı Esnafların Kalkınması

Balcı açıklamasında kampanyaya yönelik, esnafların kalkınması, geleneklerin yaşatılması adına bir çalışma yürütüldüğünü dile getirerek, esnafların oldukça zor günlerden geçtiğini ifade etti. Esnafların alışveriş merkezleri ve süpermarketlerin altında ezildiğini vurgulayan Balcı, kendilerinin söz konusu kampanyayla birlikte, insanları tekrardan bakkalara anahtarlarını, çocuklarını teslim etmeye, ara ara gidip bakkallarından borç almaya, manavlarına ve yörede bulunan esnaflara gelmeye davet ettiklerine değindi.

Bahsi geçen konu hakkında Çekmeköy kapsamında, ülke geneline örnek teşkil edecek bir projeye imza attıklarını bildiren Balcı, "Alışverişimi Mahallemde Yapıyorum" projesinin asıl amacının halkın alışverişlerini yerel esnaflardan yapmasını sağlamak olduğuna dikkatleri çekti.

"Alışverişi Marketten Yaparsınız, Cenazenize Bakkal Gelir"

İlçede ikamet edenlerin bu projeyle esnaflara sahip çıkmaya başladığını belirten Balcı, insanların büyük marketlerden alışveriş yaptığını fakat cenazelerine ve kötü günlerine bakkal amcaların koştuğunu unutmaması gerektiğini savundu. Balcı, söz konusu projeyle bakkal amca imajını tekrardan oluşturduklarını sözlerine ekledi.

Çekmeköy'de yaşayan ve uzun yıllar boyunca alışverişini sürekli olarak bakkaldan yapan 86 yaşındaki Hüseyin İşkorkuturum ise konu hakkında açıklamalarda bulunarak, 1996 senesinden beri alışverişlerinin tümünü bakkaldan yaptığına değindi. Parasının olmadığı dönemlerde bakkaldan borç aldığını ifade eden İşkorkuturum, ihtiyaç duyduğu şeyleri almak için ara sıra veresiye yazdırdığını da belirtti.