18 Mart’ta temelleri atılan Çanakkale 1915 Köprüsü’nün Gelibolu tarafında devam eden çalışmalarına katılarak köprü yapımını inceleyen ve bilgi alan Başbakan Binali Yıldırım, Afrin Harekatı hakkında açıklamalarda bulundu ve operasyonun tıpkı Fırat operasyonuna benzediğini dile getirerek ekonominin olumsuz bir yönde etkilenmeyeceğini söyledi.

18 Mart günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılmış olduğu tören ile birlikte temelleri atılan ve dünyanın en büyük asma köprüsü olma özelliğini taşıyan köprünün Gelibolu ayağında yer alan ve Sütlüce ilçesinde devam eden çalışmalarına katılan Başbakan Yıldırım hem köprü incelemelerini yaptı hem de Afrin Harekatı hakkında açıklamalarda bulundu.

Afrin Harekatı Ekonomiyi Olumsuz Etkilemez

Çanakkale 1915 Köprüsü’nün yapımını inceledikten sonra Başbakan Binali Yıldırım basın toplantısına katıldı. Basın toplantısında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AKP Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir yer aldı.

Başbakan Yıldırım basın toplantısındaki konuşmasında köprü için, “Köprünün bitimi için 5 senelik bir zaman dilimi öngörülüyor lakin daha önce bitirmeye gayret edeceğiz. 2023 biliyorsunuz Cumhuriyetimizin 100’ncü yıldönümüdür. Çanakkale 1915 Köprüsü’nün kuleleri arasındaki mesafe de bu konuda oldukça anlamlıdır. Köprünün kuleleri arasındaki mesafe tam olarak 2023 kilometre. Köprü Türk ve Kore ortak girişimiyle yapılıyor. Toplam maliyeti 11.5 milyar lira olarak çıkıyor. Köprünün yapımında yer alan şirketler köprüyü 11 yıl işletecek ve bu süre zarfından sonra devlete geri verecek.” açıklamasında bulunurken “Afrin operasyonu ekonomiyi olumsuz yönde etkiler mi?” sorusuna ise Türkiye ekonomisi ufak tefek operasyonlar ile etkilenecek bir ekonomi olmadığını ve bugün insanların kalabalık olduğu yerlerde, ticaret merkezlerinde, şehirlere bakıldığında hayatın aynı akışı ile devam ettiğini dile getirdi.