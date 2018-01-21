Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ile Hamburg Ticaret Odası çeşitli istihdam projeleri hakkında konuşmak üzere toplandı. Toplantının gündeminde olan istihdam konusu tartışılarak, Suriyeliler ve Türkler için yeni projeler üzerinde duruldu.

Yaş sebze ve meyve paketleme sektöründe Türklerin ve Suriyelilerin istihdam edilmek üzere mesleki eğitim almasını sağlayacak projeler ve bu sektör için kurulabilecek iş birlikleri hakkında konuşmak adına yapılan toplantının sonucunda yeni projelerin yolda olduğunu dile getirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden gelen Merkezi İş Alanları projesinden sonra Hamburg Ticaret Odası ile Antakya Ticaret ve Sanayi Odası’ndan gelen bu haber iş arayan kişilerin sevinmesine sebep oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin projesinde 60 bin kişinin istihdam edileceği söylenmişti. Antakya ve Hamburg Ticaret ve Sanayi Odaları’ndan ise kaç kişinin yeni projeler ile istihdam edileceği hakkında ise kesin ve net bir bilgi verilmedi.

Yeni Fikirler ve Projeler Yolda

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ile Hamburg Ticaret Odası’nın toplantı sonucunda ortak bir fikir birliği sağladığını ifade eden ATSO Başkanı, bu toplantı ile yeni projelerin ve yeni iş fikirlerinin yolda olduğunu, birçok kişiye yeni iş alanı oluşturulacağı ve atıl durumda olan kişilerin istihdam edileceğini de dile getirdi.

ATSO Başkanı Hikmet Çinçin’in açıklamalarında kaç kişinin istihdam edileceği hakkında net bir bilgi bulunmadı. Yapmış olduğu açıklamalar ile Hamburg Ticaret Odası ile birçok konuda ortak fikirlere vardıkları üzerinde önemle duran Çinçin’in ilerleyen zamanlarda bu yeni projeler ve fikirler hakkında detaylı bir açıklamada bulunması bekleniyor.