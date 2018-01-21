Rus enerji şirketi Gazprom, TürkAkım doğalgaz boru hattı projesindeki ikinci hattın Türk suları sınırındaki inşası için gereken izinlerin alındığını bildirdi. Gazprom yetkililerinin konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamalarda, TürkAkım projesinin inşasına belirlenen takvime uygun şekilde devam edildiği dile getirildi.
Rusya ve Türkiye'nin kara sınırları ve Karadeniz'de bölgesindeki projenin yapımı için şimdiye kadar 760 kilometreyi aşkın boru döşendiğine dikkat çekilen açıklamalarda, projenin Rusya topraklarındaki bölümüm inşaat aşamalarının tamamlanmak üzere olduğu ifade edildi. Türkiye'de de proje kapsamında doğalgaz alım terminali inşasına başlandığı belirtilerek, Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesi ve karasularındaki ikinci hattın inşaat aşamasına geçmek için gereken izinlerin bu hafta içi alındığı belirtildi. Şirket, Türk hükümetinden aldığı iznin ardından proje kapsamında inşa edilmesi uygun görülen her iki hattın da 2019 senesi sonlanmadan tamamlanması ve hizmet vermeye başlamasını planlıyor.
Bölgeler İçin Güvenli Enerji Kaynağı Olacak
TürkAkım, Rusya'daki geniş ölçekli doğalgaz rezervlerini direkt olarak Türkiye'nin doğalgaz dağıtım şebekesine bağlayan bir proje. Türkiye, Güney ve Güneydoğu Avrupa bölgeleri için güvenli bir enerji kaynağı oluşturacak. Boru hatları Rusya kıyısında ulunan Anapa şehri yakınlarında denizaltından geçerek İstanbul'a 100 kilometre uzaklıktaki Kıyıköy'de Türkiye kara topraklarına çıkacak. TürkAkım boru hattı senelik bazda 31.5 milyar metreküp doğalgaz kapasitesine sahip ilk proje, Karadeniz üstünden 930 kilometre boyunda uzanan ve birbirine paralel 2 doğalgaz boru hattından oluşuyor.