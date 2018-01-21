Rusya ve Türkiye'nin kara sınırları ve Karadeniz'de bölgesindeki projenin yapımı için şimdiye kadar 760 kilometreyi aşkın boru döşendiğine dikkat çekilen açıklamalarda, projenin Rusya topraklarındaki bölümüm inşaat aşamalarının tamamlanmak üzere olduğu ifade edildi. Türkiye'de de proje kapsamında doğalgaz alım terminali inşasına başlandığı belirtilerek, Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesi ve karasularındaki ikinci hattın inşaat aşamasına geçmek için gereken izinlerin bu hafta içi alındığı belirtildi. Şirket, Türk hükümetinden aldığı iznin ardından proje kapsamında inşa edilmesi uygun görülen her iki hattın da 2019 senesi sonlanmadan tamamlanması ve hizmet vermeye başlamasını planlıyor.