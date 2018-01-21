Zeytin Dalı Harekatına İş Dünyasından Destek!
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Zeytin Dalı Harekatına İş Dünyasından Destek!


Zeytin Dalı Harekatına İş Dünyasından Destek!
Zeytin Dalı Harekatına İş Dünyasından Destek! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-21 Saat: 22:39:20
Anasayfa Eko Gündem Zeytin Dalı Harekatına İş Dünyasından Destek!

Afrin'e yapılan operasyon hakkında değerlendirmede bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, Zeytin Dalı Harekatını iş dünyası olarak desteklediklerini bildirdi.

Yapmış olduğu açıklamalarda Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye'nin sınırlarında kurulacak terör kuşağına son verilmesi, bu terör kuşağını oluşturan etkenlerin özellikle son dönemlerde hedef gözetmeksizin hastaneleri ve sivilleri de hedef alan saldırılarına son vermek için bu harekatı başlatmak zorunda olduğunu dile getirdi. Kaan, Zeytin Dalı Harekatını iş dünyası olarak desteklediklerini belirtti. 

Türkiye Mağdurların Güvenli Limanı 

Devletin ve hükümetin, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadele ile alakalı kararına ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde bulunan "Meşru Müdafaa Hakk"ını kullanarak Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu ile terör unsurlarını hedef aldığına işaret eden MÜSİAD Başkanı Kaan, sınırlarda yaşanan şiddet, çatışma olayları ile yukarıda isimleri belirtilen terör örgütlerinin faaliyetleri sonucunda 370 bini Kürt olmak üzere 3.5 milyon masum insanın yurtlarından ayrılmak mecburiyetinde olduğunu ve gidecekleri tek yer olarak Türkiye'yi gördüklerini dile getirdi.  

Ülkenin yürüttüğü insan ve vicdan odaklı politikaların bu sığınmacılara sahip çıktığını belirten Kaan, günümüzde dünyada mültecilere en çok yardım yapan ülkenin Türkiye olduğunu vurguladı. Bu yönüyle Türkiye'nin mağdur vatandaşlar için güvenli bir ülke olduğunu dile getiren Kaan, ülkenin daima zorda olanlara destek verdiğini, Türk bayrağına insanların güven duyduğunu belirtti. 

Türkiye sınırlarında kurulması hedeflenen terör kuşağına engel olunması, bu terör kuşağını oluşturan etkenlerin özellikle son günlerde hedef olarak hastaneleri ve sivilleri hedef alan saldırılarına dur demek için bu hareketin başlatılmasının zorunlu hale geldiğini ifade eden Kaan, Zeytin Dalı Harekatı'nın tamamen meşru olduğunu belirterek, Zeytin Dalı Harekatını iş dünyası olarak desteklediklerini aktardı. 

Abdurrahman Kaan MÜSİAD Birleşmiş Milletler Zeytin Dalı Harekatı Afrin
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